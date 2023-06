Se videoen: To "ulve" stoppede morgentrafikken på nordjysk landevej

Opdateret kl. 09.37.

NORDJYLLAND:Der blev gjort store øjne, bilerne standsede og forbløffelsen var til at tage at føle på onsdag morgen ved 7.30-tiden på Hadsund Landevej ved Lyngby, som ligger i Rebild Kommune.

For her kom to ulve luntende. Eller - det troede mange.

Det fortæller Mette Johnsen, som var på vej mod Aalborg.

- Trafikken gik i stå, og så troede jeg, at der var tale om en ulykke. Der holdt tyve biler i hver sin side af vejen, og så kom de her to bare gående på landevejen, lige så stille, fortæller hun.

Det var naturligvis ikke til at vide, om makkerparret er ulve. Og den bliver altså også manet til jorden af Kent Olsen, videnskabelig chef hos Naturhistorisk Museum i Aarhus og leder af den statslige overvågning af ulve i Danmark.

- Det er to hunde. Det er ikke et ulvepar, konstaterer han.

- Jeg er helt sikker. Den bagerste har helt lyse poter, meget mørk pels og en hale, der går op over rygniveau, forklarer Kent Olsen.