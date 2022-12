Seks nordjyder fortæller: Det var julens stjernestund for mig

NORDJYLLAND:Inden jul var alt koncentreret om jagten på gaver, and og steg - men hvad står tilbage som de gyldne øjeblikke i julen? Hvad var det i sidste ende, der betød noget?

Vi har bedt en række nordjyder fortælle om deres stjernestund i den forgangne jul.

1. Banditter fryser også

Arresthuspræst Lena Bendtsen glæder sig over julehilsener fra tidligere indsatte, der fortæller hvordan de er kommet videre i deres liv. Arkivfoto: Martin Damgård

- Juleaftensdag fik jeg en del sms-hilsener fra tidligere indsatte, som ville fortælle hvordan det går dem efter endt afsoning, det gjorde dybt indtryk på mig, fortæller arresthuspræst Lena Bendtsen

Hun er tilknyttet Aalborg Arresthus, hvor hun hvert år møder hundredvis af indsatte, der venter på dom, eller afsoning. Her er julen altid en svær og følelsesladet tid med store savn, og tanker om hvem der mon stadig er der, når de kommer ud igen.

- Det er glædeligt, at de har lyst og overskud til at skrive en hilsen. En fortalte, at han venter barn, andre har positive fortællinger om hvordan de igen er trådt ind i familien og har fundet deres plads, at de har nogen, der tager imod dem på den anden side.

Efter julegudstjeneste i arresten gik Lena Bendtsen rundt med gaver: Hjemmestrikkede huer til 70 indsatte, udført af strikkeklubben ved Vor Frue Kirke - med arbejdstitlen "Banditter fryser også - men mest om hjertet".

- Jeg kan mærke, at det betyder noget for dem at vide, at der er mennesker udenfor arresten, der har siddet og strikket med dem i tankerne, de føler sig værdsat - selvom nogle blot ligger under dynen i deres celle og venter på, at julen "skal gå over".

På det hjemlige plan er det altid en gylden stund for Lena Bendtsen, når familien går omkring det tændte træ og synger de gamle julesange og salmer.

- Lige dér er det som om, at alle tider samles i éet, vores familie her og nu, men også alle dem, vi mindes og savner, som ikke er her længere - det er for mig en meget fin stund.

2. Hjem til Aalborg

For Sophie Strøm Thelander har det betydet alt, at familien kunne vende tilbage til Aalborg.

I år er den ubetinget største juleglæde for Sophie Strøm Thelander, at familien nu er tilbage i Aalborg efter et ophold i Ungarn.

- Det var en skøn, tidlig julegave, og det har været fantastisk at holde jul herhjemme, fortæller hun.

Hendes mand, fodboldspiller Rasmus Thelander, skiftede i sommer fra AaB til den ungarske klub Ferencvaros, men er nu tilbage i AaB.

- Det er svært at beskrive hvor meget, det betyder for mig, at det var muligt at komme tilbage til Aalborg, lyder det fra Sophie Strøm Thelander. Hun har en kronisk sygdom, der eskalerede under opholdet i Ungarn, og bl.a. blev kompliceret af, at hun skulle gennem flere behandlinger på sygehuset, og have tolk med for at kunne kommunikere.

- Rasmus og jeg overvejede situationen, vi har hidtil indrettet os efter Rasmus' karriere, men her var vi enige om, at det var mit helbred og familien som helhed, der vægtede højest.

Heldigvis viste den ungarske klub stor forståelse for situationen og gav slip på Thelander før tid.

- Fodboldverdenen er meget kynisk, og det var ikke givet, at de ville lade Rasmus ophæve den tre-årige kontrakt. Men de var meget søde, og sportsdirektøren bekræftede os i, at familien er det vigtigste.

Seks-årige Winston og Elvira på fem år glæder sig til, at hele familien midt i januar kan flytte tilbage til huset, der i en periode har været lejet ud.

3. Rørende øjeblikke

Sonja Christensen var så glad for de blomster, en af gæsterne medbragte til et julearrangement i Aalborg, at hun har taget buketten med til Spanien, hvor hun og ægtemanden tilbringer den sidste del af 2022. Privatfoto

- Jeg laver ikke julearrangementer for at få hverken dem eller mig til at græde, understreger Sonja Christensen.

- Men det har været utroligt rørende at opleve, hvad det betyder for mange mennesker, at de får en ekstra håndsrækning. Det betyder alt for mig, at se børnenes øjne stråle over al den hygge, kæmpe juletræ, julemand og gaver.

December har været ekstraordinært travl for erhvervsparret Sonja og Eigil Christensen, der står bag en lang gode formål, til støtte for udsatte familier. Lige nu puster parret ud på deres feriested i Spanien, men med på ferien bragte Sonja Christensen en buket blomster, som hun har fået af en taknemlig gæst.

Et sigende symbol på at dejlige minder og oplevelser fra julemåneden, der har sat sig dybt i hende.

Programmet har stået på julefest for ukrainske familier, pakkeuddeling til børn af unge, enlige mødre på Skovpark Kollegiet og senest Raise for Kids julefest for flere end 100 børn og voksne fra sårbare og udsatte familier.

- Det største øjeblik for mig var, da de åbnede posen med gavekort til biograf, Penny Lane, Kids Coolshop osv. Og da hver mor fik en lille tylpose med gavekort på 500 kroner pr familiemedlem til indkøb i Netto, Bilka eller Føtex.

Forinden ligger et kæmpe arbejde med at skaffe sponsorer i erhvervsliv og netværk, som sammen med ægteparrets egne midler skal finansiere julefesterne.

- Men når jeg ser de glade børn, er det hele besværet værd, og mine egne bedste gaver er de små tegninger, børnene har taget med for at glæde mig, siger Sonja Christensen.

4. Ikke alt kan købes for penge

Jeg oplever så megen kærlighed, varme og fællesskab, det kan ikke købes for penge, siger førtidspensionist Diannie Tekin, om sit arbejde som frivillig ved Aalborg Citykirke. Arkivfoto: Martin Damgård

- Vi har haft en dejlig jul hos min søster i Øster Brønderslev fortæller førtidspensionist Diannie Tekin, Aalborg, der har tre voksne hjemmeboende børn.

Diannie Tekin er i løbet af året blevet landskendt gennem medierne, hvor hun har sat fokus på de udfordringer, som familier med små indtægter har haft i kølvandet på stigende udgifter til mad, el og varme.

Selv har hun kunnet glæde sig over julehjælp fra bl.a. boligselskabet i området, men det er oplevelserne som frivillig ved Aalborg Citykirke, der har gjort størst indtryk i juletiden.

- Ved de arrangementer kan jeg mærke, at jeg ikke er alene, der er så megen kærlighed, varme og et fællesskab, vi er som en stor familie. Det kan ikke købes for penge.

Diannie Tekin har som frivillig deltaget i fire juletræsfester, med tilsammen flere end tusinde deltagere, hvor familierne har fået uddelt julemad og gaver til børnene.

- Det gør stort indtryk på mig, når jeg ser en mor, der får tårer i øjnene, når hun får en gave, som hun kan give til sit barn. Måske fordi jeg selv ved, hvad det betyder.

5. Juleevangeliet læses højt

Nyudnævnt minister Marie Bjerre glædede sig over, at kunne læse juleevangeliet højt juleaften, som traditionen foreskriver i hendes familie. Arkivfoto: Bente Poder

For Marie Bjerre, nyudnævnte digitaliseringsminister og minister for ligestilling (V), har december i den politiske verden været en hektisk tid, både på Christiansborg og i det nye ministerium. Hun landede i Aalborg 22. december om aftenen, juletræet kom i hus den 23., og juleaften blev holdt hos ægtemandens søster i Hadsten.

I Marie Bjerres familie har man tradition for at læse juleevangeliet højt juleaften efter sang og dans om træet. En stille stund, hvor alle lytter og falder til ro, inden gaverne pakkes op.

- Egentlig har jeg ikke en forventning om, at den tradition opretholdes, når vi holder jul andre steder end i min familie, fortæller Marie Bjerre.

- Men min svigerinde havde hørt om det og fundet juleevangeliet frem, så helt uventet fik jeg lov at læse op, mens både børn og voksne sad og pustede ud og lyttede.

- Det var en særlig oplevelse og en meget rørende gestus af min svigerinde, at hun gav rum til min gamle tradition.

En anden dejlig julestund var juledag, hvor der ikke var lagt planer, og døtrene Leonora på et år og Elisabeth på fire år havde frit slag.

- Vi var hjemme, ungerne legede med deres gaver, vi hyggede og det rodede i hele stuen, det var skønt.

6. Gaver til 642 børn

- Alle skal have mulighed for at være del af et fællesskab juleaften, mener Jonas Jakobsen, regionschef i Kirkens Korshær. Arkivfoto: Martin Damgaard

- Det betyder alt for mig, at vi lykkes med at skabe en god jul for de udsatte - både med en direkte håndsrækning, og med åbne døre i juledagene.

For Regionschef Jonas Jakobsen har det sociale arbejde i Kirkens Korshær en helt særlig betydning ved juletid, hvor tristhed og frustrationer øges hos trængte børnefamilier, men også på de varmestuer og herberg, der tager imod hjemløse, misbrugere og psykisk sårbare.

I varmestuen i Søndergade i Aalborg var indbudt til gratis mad juleaftensdag til frokost og i dagene derefter. Selve juleaften var alle velkomne til gudstjeneste og hygge i Vor Frue Kirke fra klokken 18-21, med juletræ, julesange, kager og slik.

- Alle havde mulighed for at komme ind og være del af et fællesskab, ingen behøver at sidde alene den aften.

Stigende udgifter og stram økonomi har gjort det ekstra svært for børnefamilier i år. Kirkens Korshær har bl.a. indsamlet gaver, doneret af private, i et samarbejde med Aalborg Storcenter og kommunens gamle rådhus.

- 642 børn i Nordjylland har modtaget en gave tilpasset deres personlige ønsker, som lå klar til dem juleaften, det er en stor glæde, at så mange har bidraget.

Privat har Jonas Jakobsen, hustruen og deres tre børn haft besøg af en lind strøm af familiemedlemmer fra nær og fjern. Besøg der - helt bevidst - ikke har været præget af mange aktiviteter, blot nærvær og hygge.

****