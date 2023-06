Signe står i spidsen for succesfuld forening: Nu mangler den et hjem

AABYBRO:Der pustes ud hos de omkring 60 medvirkende, der har været involveret i arbejdet med at klargøre kulisser og kostumer til årets forestilling "Folk og Røvere i Kardemommeby", som for nylig blev opført i Lystanlægget i Aabybro.

Nu kan de alle se tilbage på fire gode dage med forestillinger og fællesskab både på og udenfor scenen.

- Det gik virkelig godt, vi har haft omkring 800 publikummer, som har set de fire forestillinger, og vi kan glæde os over et fantastisk vejr, siger Signe Tølbøll Fischer, der er formand for Aabybro Teater- og Kulturforening.

Omkring 800 publikummer har set forestillingen i Lystanlægget i Aabybro.

Byen mangler noget

I 2018 flyttede Signe Tølbøll Fischer sammen med sin familie fra Aalborg til Aabybro. Hun er i dag lærer på Aabybro Skole, men er oprindeligt uddannet dramaturg fra Aarhus Universitet, og både professionelt og privat har scenekunst altid været en del af hendes tilværelse.

- Det var svært for mig at flytte til en kommune og en by, hvor dette tilbud ikke fandtes, så jeg var klar til at gå "all in" på at få skabt en teaterforening. Jeg ved, hvad det kan gøre for et samfund og de mennesker, der bor her, siger Signe Tølbøll Fischer.

- Derfor synes jeg, at det er vigtigt, at man har en mulighed for at dyrke interessen for scenekunst og teater. Kommunen er attraktiv i forhold til idrætsforeninger, men hvis ikke det interesserer én, er der ikke så mange andre steder at gå hen.

Derfor dannede hun og tre andre borgere, Anders Christiansen, John Hedelund og Louise Haese, i 2020 Aabybro Teater- og Kulturforening, og den første tid blev en anelse udfordret af coronapandemien.

I år var det således blot anden gang i foreningens levetid, at der blev opført et teaterstykke.

Omkring 60 frivillige har været involveret i forestillingen - både udenfor og på scenen.

Favner bredt

Antallet af medlemmer er vokset støt siden starten, og interessen for at være en del af foreningen er tilsvarende stigende.

Lige nu er der omkring 60 frivillige, som er involveret i at bygge scener, sy kostumer, passe salgsboder og agere på scenen.

- Vores yngste medlem er en skuespiller på ti år, mens den ældre er en kvinde på 81 år, der syr kostumer. Det fortæller mig, at vi er lykkedes med at skabe et fællesskab på tværs af køn og alder, siger Signe Tølbøll Fischer.

- Jeg synes, at vi tilbyder et fællesskab, som man ikke finder ret mange andre steder. Vi ser mange børn, der er vildt begejstrede for at få lov til at komme ud og spille teater, og der opstår en følelse af, at man er i familie med hinanden.

- Børnene oplever, at de bliver mødt og anerkendt af både børn og voksne, som ikke er deres forældre, og det får dem til mentalt at vokse og udvikle sig.

Signe Tølbøll Fischer glæder sig over det fællesskab, der er vokset frem i foreningen. Her giver hun en af skuespillerne, Anders Christiansen, en hånd med kostumet.

Stram økonomi

Økonomien i den forholdsvis nystartede forening er baseret på bidrag fra sponsorer og fonde, og derfor er der ikke meget at rutte med, når der skal opføres forestillinger.

Heldigvis står andre friluftsspil - eksempelvis Hjørring Sommerspil - klar til at hjælpe.

- Vi overtog deres kulisser fra dengang de opførte "Folk og Røvere i Kardemommeby". Dem kunne vi male og tilrette til vores forestilling, og det har stor betydning for, at vi overhovedet har kunnet opføre stykket, siger Signe Tølbøll Fischer, og tilføjer, at foreningen generelt møder stor samarbejdsvilje og hjælpsomhed.

- Mit indtryk er, at der generelt er et ønske om, at det lykkes at tilføre flere kulturtilbud i vores region, så det er fantastisk.

Aabybro Teater- og Kulturforening opførte sidste år Robin Hood, og i år kunne publikum nyde "Folk og Røvere i Kardemommeby".

Udfordret på plads

Trods foreningens synlige succes kan det meget vel betyde, at dens fremtid er truet. Foreninegn holder nemlig til i et lokale på Aabybro Efterskole, men dette lokale skal skolen snart selv benytte.

- Vi er i den forfærdelige situation, at vi ikke har et lokale, og det er ekstremt svært at finde et lokale i Aabybro. Det er enormt ærgerligt, for lige nu har vi en stor gruppe af børn, som vi risikerer at miste, hvis ikke vi kan blive i Aabybro, siger Signe Tølbøll Fischer, der sætter sin lid til, at Jammerbugt Kommune kan hjælpe.

- Foreningen er med til at skabe værdi for lokalsamfundet, og det er et tiltag, som nyder stor opbakning. Derfor håber vi, at der fra politisk side er vilje til at hjælpe os med et lokale, så vi kan fortsætte.

Folk og Røvere i Kardemommeby