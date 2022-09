Simon og Heidi har genopfundet måden at sprede kirkens sange på - nu er de blevet YouTube-kendisser

FREDERIKSHAVN:YouTube og salmesang harmonerer ikke rigtig i ørerne, vel?

Ikke desto mindre har Simon Blix Nielsen, der er præst i Abildgård Kirke i Frederikshavn, forsøgt at forene de to i et - taget visningstallet i betragtning - populært bidrag på YouTube. Det har han gjort sammen med sin kollega Heidi Ettrup Lehm.

Her har de hidtil ad fire omgange lagt videoer op af indspillede samlesange fra den danske salmebog - men det er gjort i en børnevenlig udgave og på innovativ vis.

Simon har en ganske simpel forklaring på deres foretagende - det skal nemlig være i øjenhøjde med børnene, når de skal lære gamle salmesange.

- Jeg har selv små børn, så vi fandt noget inspiration i Popsi og Krelle (børnemusikere, red.), og så kom idéen med at skabe YouTube-salmesange for børn.

Fra venstre er det Simon Blix Nielsen, Heidi Ettrup - og Joachim Hejslet Jørgensen, der er indehaver af det lydstudie i Sulsted, som Simon og Heidi bruger til deres videoer. Foto: Torben Hansen

Moderne folkekirke

Simon Blix Nielsen er præstesøn og har derfor altid været tæt forbundet til den danske folkekirke. Men ligesom så mange andre børn og unge havde han også andre drømme end at blive det samme som sine forældre.

Alligevel vandt præstefaget i sidste ende.

- Jeg er altid kommet i kirken og har følt mig godt tilpas der. Hvis man har noget i sit liv, som man er virkelig glad for, skal man forfølge det. Det er det, jeg har fundet i kirken og kristendommen - og det budskab vil jeg gerne dele ud af, siger han.

Heidi Ettrup Lehm er kirke- og kulturmedarbejder i Abildgård Kirke. Og så er hun Simon Blix Nielsens trofaste makker i YouTube-videoerne. Foto: Torben Hansen

Han fortæller, at idéen om at lægge YouTube-videoer ud med børnesalmesange kom til ham, da han som nystartet præst i Abildgård Kirke - samt med coronapandemien hængende over sig - måtte ty til nye platforme for at holde folkekirken relevant. Og moderne.

- Folks liv flytter også mere og mere online, så det betyder for folkekirken, at hvis vi vil være en del af folks liv fremadrettet, må folkekirken også rykke online.

- Det voksede stille og roligt, hvor vi startede med et greenscreen-studie, fordi vi ville lave nogle små, sjove videoer til områdets kirkebørn, og deraf ville vi skabe et onlineunivers for dem også. Det er altid nødvendigt at være moderne for at være relevant. Indholdet er ikke særlig moderne, men formen er, siger han.

Han pointerer, at børnesalmesang-kanalen er tænkt som en online storebror til konceptet babysalmesang, der findes i mange danske kirker.

Simon Blix Nielsen har ikke nogen baggrund inden for musikken - han har bare altid godt kunne lide at synge. Dog har han modtaget sangundervisning en enkelt gang, fortæller han. Foto: Torben Hansen

Guderne talte ikke sammen

- Man er overgivet til internettets guder, og de har desværre ikke lige snakket sammen med min.

Disse ord sætter Simon Blix Nielsen på den situation, der har kendetegnet YouTube-kanalen i den seneste tid.

Antallet af visninger er nemlig faldet støt, siden hjemmesidens algoritme skubbede kanalen med børnesalmesange i baggrunden.

Det er lydstudiet her i Sulsted, at Simon og Heidi har optaget deres børnesalmesange. Optagelserne til deres musikvideoer foregår i kælderen i Abildgård Kirke. Foto: Torben Hansen

- Det gik stærkt i starten, hvor der var mange inde og kigge. Men siden er det stilnet lidt af. Pludselig bestemte YouTube sig for, at vi ikke skulle vises som sidens foretrukne, og deraf faldt antallet af visninger også, forklarer Simon Blix Nielsen.

- Vi håber selvfølgelig på, at vi igen kan blive en del af det selskab, når vi udkommer med nye videoer til december, tilføjer han.

Han regner netop med, at de senest indspillede sange bliver offentliggjort 1. december på YouTube-kanalen. De er i øvrigt økonomisk støttet af Aalborg Stift, oplyser Simon Blix Nielsen.