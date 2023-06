Hatten af for landets nordligste festival - se fotos af årets hoved-mode

SKAGEN:Selvom solen ikke skinnede igennem torsdag - som den ellers gerne har for vane at gøre i Skagen - var der højt humør fra begyndelsen, da Skagen Festival torsdag for 51. gang kunne byde velkommen på toppen af Danmark.

Festivalen har tradition for at omdanne hele byen til liv og glade dage.

Veninderne her er kommet fra Norge for at opleve den gode stemning i Skagen under festivalen. Igen - for de har været her mere end 10 gange. Foto: Torben Hansen

Som vanligt er der udover de etablerede koncerter, som selve festivalen står bag, også utallige mindre arrangementer i hele byen på barer og spisesteder. Eller på torvene og på havnen bag de mange sejlbåde.

Mange, vi mødte på gaden, er gengangere, som år efter år tager til Skagen for at nyde stemningen i byen under festivalen, og der må gerne gøres lidt ekstra ud af det, som for eksempel en bemærkelsesværdig hovedbeklædning.

Vi har samlet nogle af de mere kuriøse vi mødte af slagsen i galleriet her:

Skagen Festival fortsætter for fulde gardiner fredag og lørdag og har et par afrundende koncerter søndag også.

Og er i øvrigt meget mere end en musikfestival.

- Det er en stemning, som binder hele byen sammen i nogle festlige dage. Der er jo festival overalt. Man kan bevæge sig rundt mellem vores scener, der både er på havnen, ved Kulturhus Kappelborg og i Skagen Kultur- og Fritidscenter - og så sker der samtidig en masse ting i byen, fortæller Jesper Hegaard, formand Skagen Festival.