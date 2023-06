Sluk tørsten i tørken: Ny øl på gaden i dag - og den er økologisk

THISTED: I dag lancerer Thisted Bryghus og organisationen Friends of Cold Hawaii en ny øl i Cold Hawaii-familien. Øllen hedder Cold Hawaii Hazy IPA og er en økologisk øl af typen India pale ale, der i daglig tale går under navnet IPA.

Gennem årene har Thisted Bryghus og Friends of Cold Hawaii lanceret 3 forskellige Cold Hawaii øl – den blå Cold Hawaii med smag af birk, gran og fyr, lanceret i 2015, den gule Cold Hawaii Rav, lanceret i 2016 og den røde Cold Hawaii Berliner Weisse, der blev lanceret sidste år.

Hos Thisted Bryghus er glæden over samarbejdet stor, fortæller bryghusdirektør Aage Svenningsen:

- Jeg synes, Cold Hawaii gør det fantastisk og virkelig har været med til at sætte Thy på landkortet, ikke bare her i Danmark, men i hele verden. Bølgerne ved Vesterhavet er nogle af de bedste bølger til surfing, og det har man formået at udvikle og markedsføre, siger han og fortsætter:

- Brandet Cold Hawaii har i dag en meget høj kendskabsgrad og er et tilløbsstykke for turister, men også i forhold til bosætning. Hos Thisted Bryghus er vi meget glade for samarbejdet. Med lanceringen af øllene, hjælper vi hinanden med markedsføring af Cold Hawaii og Thisted Bryghus. Jeg synes samarbejdet har bevist, at vi kan løfte hinanden til nye højder. Derfor er vi nu klar med næste lancering, den nye Cold Hawaii Hazy IPA.

Jens Jørgen Jensen, der er formand for organisationen Friends of Cold Hawaii glæder sig også over den nye tilføjelse til Cold Hawaii-familien.

- Vi er rigtig glade og stolte over, at Thisted Bryghus vil fortsætte det gode samarbejde, der har kørt siden 2015. Samarbejdet med Thisted Bryghus er med til at muliggøre aktiviteter, der forlænger sæsonen på surfkysten, forklarer Jens Jørgen Jensen.

Det er chefbryggerne Christian Harboe og Kjeld Vang Lauritsen, der i samarbejdet har udviklet nyheden Cold Hawaii økologisk Hazy IPA 33 cl., som lanceres i dag.

Ingredienserne består af økologisk bygmalt, hvedemalt og rugmalt, som danner fundamentet for øllen og giver den en fyldig og velafbalanceret karakter. Denne harmoniske base er perfekt afstemt med en kombination af de økologiske humlesorter Nugget, Cascade, Chinook og Mosaic, der tilføjer en subtil og behagelig bitterhed til øllen.

Ifølge chefbryggerne, kan man godt glæde sig til at smage den nye øl:

- Smagen og aromaen af Cold Hawaii Hazy IPA er en sand oplevelse for sanserne. Den byder på en frisk og livlig smagsprofil, hvor saftige noter af citrus, grapefrugt og tropiske frugter, skaber en forfriskende fornemmelse. Den frugtige smagsprofil balanceres elegant med et strejf af krydret kompleksitet, der gør hver slurk til en eksotisk rejse.

Cold Hawaii Hazy IPA kan købes i hele lokalområdet, og i en række Spar- og Meny-butikker landet over.