Snart kan du flyve direkte til Caribien fra Aalborg

AALBORG:Sidder du også på sådan en grå og regnfuld onsdag og drømmer dig til blåt vand og palmestrand? Så er det her måske noget for dig, for snart kan du flyve direkte fra Aalborg Lufthavn til Caribien.

Mere præcist er det i februar og marts næste år, ferieglade danskere kan flyve direkte fra Aalborg Lufthavn til Den Dominikanske Republik – med nogle af de smukkeste strande i verden. Her venter sol, sommer og luksus med Herning-bureauet, Aventura Rejser, der står bag den direkte flyvning fra Aalborg. Det skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

- Vi kan mærke en stor interesse her i Nordjylland for at slippe væk fra den danske vinter og rejse til Caribiens sol og sommer. Derfor besluttede vi at lave en direkte flyvning ud af Aalborg til Den Dominikanske Republik, fortæller Torben K. Simonsen, stifter af det nye rejsebureau Aventura Rejser, der har base i Jylland.

Der er afrejse fra Aalborg 20. februar samt 13. marts 2023, og i Aalborg Lufthavn ser man frem til at kunne tilbyde et direkte rejsemål på tværs af Atlanten.

- Caribien byder på fantastiske rejsemål i vintermånederne, og vi glæder os over at Aventura Rejser tilbyder direkte afgange fra Aalborg til Den Dominikanske Republik i 2023. Med første afgang i uge 8, som er skolernes vinterferie i Nordjylland, er det også et rigtig godt produkt for de nordjyske børnefamilier, fortæller lufthavnsdirektør, Niels Hemmingsen.

Aventura Rejser tilbyder rejser til enten Punta Cana, der med sine endeløse palmestrande er et af de mest kendte områder i Caribien, eller Juan Dolio, der ligger ud mod Det Caribiske Hav og byder på det mere rolige hav.

Udover Caribien tilbyder Aventura Rejser også rejser til feriemål som Mallorca og Costa del Sol – direkte fra Aalborg Lufthavn.