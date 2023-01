Søger frivillige til drømmetjans: Sådan kan du være med til at smage ny, eksklusiv whisky

SØNDERHÅ:Går du med en ægte whiskykender i maven?

Så er det måske dig, der er brug for hos Thy Whisky.

Det nordjyske whiskydestilleri søger lige nu 40 deltagere til deres smagepanel, som skal være med til at forme fremtidens aftapninger.

- Dem, der dagligt smager på vores whisky, og som støtter os, ved ofte mere end vi selv. Derfor er smagepanelets mening et virkelig vigtigt input for os, for vi er bare et lille destilleri herude på landet, og her er en måde, hvor vi kan følge med i, hvad folk gerne vil have, siger Andreas Poulsen, der ejer destilleriet sammen med sin hustru Ellen Nicolajsen, hendes søster Marie Stjernholm og svogeren Jakob Stjernholm.

Søstrene Marie Stjernholm (yderst tv) og Ellen Nicolajsen ejer Thy Whisky sammen med Andreas Poulsen og Jakob Stjernholm (yderst th). Foto: Bo Lehm

Ideen med at inddrage smagepanelet er forholdsvis ny, men der har allerede været stor interesse fra ansøgere, der gerne vil med i projektet.

- Det er overvældende, når der er så mange, der gerne vil hjælpe og støtte op om det, vi laver. Det er kun en lille uge siden, at vi offentliggjorde, at vi går med de her tanker, og vi har allerede fået 300 ansøgninger, siger Andreas Poulsen.

Thy Whisky har allerede gjort sig mange tanker om, hvordan man bedst bringer smagepanelets holdninger i spil, det være sig i forhold til tidligere såvel som fremtidige aftapninger:

- Vores tanke er, at vi vil lave flere forskellige sessioner i smagepanelet, og det kan sagtens være 40 nye personer, der skal samles næste gang. Især nu, hvor vi har fået så mange dygtige ansøgere, siger Andreas Poulsen og fortsætter:

- I første samling vil vi fokusere på at smage noget af det whisky, vi har lavet i løbet af de seneste otte år, og prøve at tage de objektive briller på. Vi er jo farvede, fordi det var os, der i sin tid traf beslutningerne om, hvordan det skulle være, men nu prøver vi at lægge lidt afstand til og få evalueret på, hvordan det er gået.

Siden Thy Whisky tappede de første flasker tilbage i 2014, er hver aftapning blevet forsynet med et nummer og en undertitel. Men når Thy Whisky nummer 24 tappes i 2024, så er det samtidig punktum for den fremgangsmåde, og dermed markeres overgangen til "fremtidens Thy Whisky".

- Hvordan det så skal være, det skal smagepanelet i høj grad være med til at forme. Nu har vi gennem en årrække prøvet os frem og leget med tingene, hvor vi er startet med små årgange og gradvist har øget produktionen. Som vi tapper lige nu, har vi fra gang til gang kigget i de eksperimenter, vi har lavet, og forsøgt at navigere ud fra det, siger han og fortsætter:

- Men nu, hvor vi ser ind i nogle større årgange, har vi mulighed for at gøre mere end det. Derfor vil vi gerne markere en afslutning på den her "legeplads", som vi har haft, og jeg synes, det er en spændende udfordring, vi har givet os selv, med at få afsluttet den her serie med maner.

Andreas Poulsen fortæller, at det er gratis at deltage i smagepanelet, og at geografi ikke er nogen hindring, eftersom smagepanelet mødes online. Der kræves heller ingen særlige kvalifikationer - Thy Whisky er på udkig efter et panel, der skal være bredt sammensat.

Man kan søge om optagelse i smagepanelet frem til 20. februar 2023, og smagepanelet træder sammen for første gang 9. marts.