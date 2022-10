Første dom er faldet i sag om eksklusion af sejlklub

EGENSE:En kløft så dyb som Marianergraven er de seneste år gravet mellem et antal medlemmer af Egense Sejlklub og klubbens bestyrelse.

Syv medlemmer er, uberettiget mener de, blevet ekskluderet fra sejlklubben efter stridigheder med bestyrelsen, og onsdag blev der skrevet endnu et kapitel til.

Her er der faldet dom i sagen mellem et af de ekskluderede medlemmer, Søren Møller Pedersen, der 20. september var i retten for at få eksklusionen gjort ugyldigt.

Uberettiget eksklusion

Sejlklubben, der ligger på den sydlige bred af indsejlingen til Limfjorden, kan se frem til at få et nyt - eller gammelt om man vil - medlem.

For Retten i Aalborg har tirsdag fundet, at eksklusionen af Søren Møller Pedersen var uberettiget, og at sejlklubben derfor skal genoptage ham som medlem igen.

Foruden eksklusionen faldt der også dom i sagen om erstatning, da Søren Møller Pedersen havde sagsøgt Egense Sejlklub for tab i forbindelse med salg af sin båd.

Han havde sat båden til salg for 115.000 kroner, men solgte den for 95.000 kroner. Derfor havde han lagt sag an med påstand om erstatning på de 20.000, som Søren Møller Pedersen mente, at han mistede.

Årsagen til salget var, at Søren Møller Pedersen med eksklusionen ikke kunne opbevare sin båd nogen steder og derfor måtte sælge den.

Her fandt retten dog, at Søren Møller Pedersen ikke tilstrækkeligt havde bevist, at han havde lidt tab på grund af eksklusionen af sejlklubben.

Til gengæld skal Egense Sejlklub betale Søren Møller Pedersen i alt 12.662,75 kroner i procesrente og sagsomkostninger.

Yderligere skal sejlklubben betale 850 kroner i sagsomkostninger til Statskassen.

Sagen mellem Egense Sejlklub og Søren Møller Pedersen var den første i en række af sager, som ekskluderede medlemmer har mod sejlklubben. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om dommen i sagen med Søren Møller Pedersen danner præcedens for de øvrige sager.

Tid til at se frem

For sagens hovedperson, Søren Møller Pedersen, giver tirsdagens dom ro. Ro til at komme videre. Ro til at kigge frem.

- Advokaten ringede og spurgte, om jeg havde været spændt. Selvfølgelig havde jeg det, det kan man ikke undsige sig. Der har været kriller i maven, men inderst inde har jeg troet på sagen - ellers ikke anlagt den, fortæller han og fortsætter:

- Det er mig ubegribeligt, at nogle skulle kunne slippe godt fra det her. Jeg har det godt med det, det må jeg indrømme.

Rettens dom betyder, at Søren Møller Pedersen igen skal være medlem af Egense Sejlklub. Dermed følger to ting, som han glæder sig til. For det første skal han igen have motorbåd. Og for det andet:

- Nu kan jeg møde op på generalforsamlingen med mine ytringer. Nu kan de ikke udelukke mig fra Facebook eller hjemmeside, siger han.

Formålet med igen at deltage på generalforsamlinger er ikke at skabe yderligere splid i sejlklubben, men i stedet vil Søren Møller Pedersen være med til at øge dialogen og rede trådene ud.

Overvågningsvideo blev undervejs i konflikten dækket til. Arkivfoto: Claus Søndberg

Beskyldninger i massevis

Sagen mellem de syv medlemmer og Egense Sejlklub startede i 2020 med. at den daværende formand Jørn Baag Simonsen stoppede efter omkring 100 dage på posten.

Det stop skete som reaktion på nogle uoverensstemmelser mellem medlemmer og dele af bestyrelsen, som - med den daværende formands ord - resulterede i, at arbejdet som frivillig formand var en fuldtidsstilling.

Beskyldninger om alkohol- og narkomisbrug blandt en kreds af medlemmer, udelukkelse fra gæstehavne, ulovlig videoovervågning af havneområdet, overfald, trusler, ransagninger af et medlems båd for narkosalg, anmeldelser for socialt bedrageri, anklager om misbrug af betroede midler, censur og manglende medlemsdemokrati er blot nogle af ingredienserne i den sprængfarlig cocktail, som har været ved at sænke sejlklubben.

Beskyldninger frem og tilbage førte senere til eksklusion af Søren Møller Pedersen og seks andre medlemmer. Men der blev efterfølgende stillet spørgsmålstegn ved, om eksklusionerne var lovlige, da der i følge vedtægterne i Egense Sejlklub skal være to tredjedele, som stemmer for en eksklusion, før den er gældende.

I Retten i Aalborg kom det frem, at et af de fem medlemmer af bestyrelsen ikke stemte for eksklusionen, mens et andet ikke kunne huske, om han stemte for eller imod.

Det ser idyllisk ud i den lille havn på kanten af udsejlingen fra Limfjorden til Kattegat, men stemningen på havnen har været hadefuld. Arkivfoto: Martin Damgård

Støtten forsvandt

Aalborg Kommune valgte i december 2020 at gå ind i sagen, da kommunen var kritisk overfor den måde, eksklusionerne foregik på. I flere tilfælde blev de vedtaget uden det nødvendige flertal i bestyrelsen i forhold til vedtægterne, og der var fortsat ikke fremlagt referater fra bestyrelsesmøderne, hvor eksklusionerne blev vedtaget.

Summen af det hele gjorde stemningen på havnen i Egense koldere end de isvintre, vi aldrig har mere, og dønningerne fra balladen i sejlklubben er skyllet hele vejen gennem Langerak og ind til Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning.

Her hører Folkeoplysningsudvalget i kommunen rent organisatorisk hjemme, og 9. december besluttede udvalget - på indstilling fra forvaltningen - at fratage Egense Sejlklub det årlige kommunale tilskud.

Keld Jensen, der er formand for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune oplyste dengang, at det faste tilskud til klubben lå i størrelsesordenen 100.000 kroner, men at kommunen derudover havde støttet med større og mindre beløb til specifikke formål, for eksempel til nyt bolværk ved en af molerne.

- Vi stoppede udbetalingen af tilskud, da vi startede sagen - men der er ikke tale om, at der skal betales penge tilbage fra tidligere udbetalinger; det er ikke med tilbagevirkende kraft, siger Keld Jensen dengang til Nordjyske.

13. januar blev den beslutning slået i et brev til sejlklubben fra Mads Duedahl (V), der dengang var sundheds- og kulturrådmand i Aalborg Kommune.

Meldte sig ud af Dansk Sejlunion

Konflikten trækker tråde helt tilbage til 2017, da to medlemmer, Morten Brøndum og John Kyneb, også blev ekskluderet.

Det skete efter strid om overvågning af sejlklubbens områder, hvor de to tidligere medlemmer var uenige med bestyrelsen.

Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforenings Appeludvalg påbød Egense Sejlklub at trække eksklusionerne af de to medlemmer tilbage, men det gjorde klubben ikke. I stedet meldte den sig ud af Dansk Sejlunion.