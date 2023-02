Søren har et skjult dobbeltliv - pludselig var han del af en kæmpe familie

FREDERIKSHAVN:"Hej Lars. I mit skjulte dobbeltliv har jeg været med til at "redde" Amazonas de seneste 25 år og har i 18 år været gift med Ana, som er Shuar indianer".

Sådan lød en del af en glad Messenger-besked til journalisten på Nordjyske.

Afsenderen var Søren Hoff Brøndum, der til daglig arbejder som skovfoged i Frederikshavn Kommune.

Og som altså har et spændende og anderledes dobbeltliv i regnskoven i Ecuador, hvor han blandt andet faldt pladask for en smuk kvinde. Og fik en kæmpe familie foræret oveni.

Det vender vi tilbage til.

Et succesfyldt projekt

11. marts rejser Søren Hoff Brøndum på en ekspedition for at følge op på et succesfyldt projekt, han har kørende med Shuar indianerne i Ecuador. Søren Hoff Brøndum fungerer som projektkoordinator.

Han har rejst og arbejdet i Ecuador de seneste 25 år med blandt andet mahognidyrkning, skildpaddebevaring og økoturisme.

Denne gang handler det om at måle skovens svar på Formel 1, nemlig Balsatræet, som er verdens hurtigst voksende træ og som gennemsnitligt kan vokse én centimeter i højden dagligt.

Har sponsoreret 35.000 Balsatræer Siden 2021 har Shuar-folket i tre landsbyer plantet tusindvis af balsatræer med hjælp fra danske firmaer og private sponsorer.

Mere end 30 forskellige virksomheder og 55 private donorer har sponseret 35.000 Balsatræer via den danske skovrejsnings-NGO Growing Trees Network Foundation.

De har dermed været med til at genskove 25 hektar Amazonas-regnskov i et af de mest kritiske områder i verden.

De oprindelige folk i Amazonas lever en marginaliseret tilværelse i junglen, hvor mulighederne for arbejde og indtægter er ikkeeksisterende.

Plantning og pasning af balsatræerne giver beskæftigelse i landsbyerne, så de yngre Shuarer blandt andet ikke behøver at migrere væk fra deres bosteder i skoven.

Ana Vargas Moya er ikke bange for udfordringer og er faldet rigtig godt til i Danmark. Privatfoto

Træet er både stærkt og let og er en vigtig komponent i produktionen af vindmølleblade.

Den danske gruppe skal desuden filme, hvordan det lokale oprindelige folk - Shuar-folket - planter og passer dette nye vidundertræ.

Kærlighed ved første blik

Som det allerede er fremgået, er Søren Hoff Brøndum fuldstændig fascineret af Ecuador.

Amazonas er gået i blodet, og derfor var det nok helt efter bogen, at det også var her, at han fandt sit livs kærlighed.

Familien samlet i Danmark. Privatfoto

Søren Hoff Brøndum var på rundrejse i en del af Ecuador, og her mødte han sin kommende svigerfar - Mayak - som tilhører Shuar-folket og som ejer et stort areal i regnskoven.

Mayak har 22 børn, blandt andre Ana Vargas Moya.

Ikke i biffen

- Man kan jo ikke sådan lige tage i biffen eller på café, så vi tog på en fisketur, hvor vi kunne være lidt alene nede ved en flod. Vi talte spansk sammen, og der skete "det der uforklarlige". Jeg har altid været draget af Ecuador, og jeg har nok tænkt, at det var her, jeg ville ende mine dage.

I 2020 blev Ecuador ramt af en sand Balsatræ-feber. Udfasningen af fossile brændsler i vesten sendte vindmølleproduktionen i vejret, og Ecuador kunne ikke følge med efterspørgslen. Privatfoto

- Samtidig var jeg ung og tænkte ikke så meget over tingene. Ana var smuk og smilende og var centrum i søskendeflokken og et menneske, man lyttede til. Samtidig var hun udadvendt. Hun ville gerne prøve noget andet - væk fra landsbyen, fortæller Søren Hoff Brøndum, som ellers lovede sin svigermor, at han ikke ville tage Ana "langt væk".

Flyttede til Danmark

I december 2008 flyttede Ana med Søren til Danmark.

Kulturforskellen mellem regnskoven og Danmark er til at føle på. Blandt andet er Ana Vargas Moya den eneste i hele regionen i Ecuador, som har et kørekort.

Søren Hoff Brøndum er projektkoordinator i regnskoven i Ecuador. Privatfoto

I Danmark tog hun en uddannelse til ernæringsassistent, men arbejder nu i hjemmeplejen, og denne gang bliver hun hjemme i Danmark, mens Søren Hoff Brønum rejser til regnskoven.

Parret har to børn, og selv om hun har fundet sig rigtig fint til rette i Danmark har Ana Vargas Moya stadig et stærkt forhold til sin familie i Ecuador.

Ana og Sørens søn, William, skal derimod med på rejsen til Ecuador denne gang, hvilket er den fjerde tur.

- William har også regnskoven i blodet, og han glæder sig til at komme ned til sin mormor og morfar, fortæller Søren Hoff Brøndum.