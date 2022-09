Stigende energipriser rammer også breddeidrætten - nu lukker e-sport forening

ELLING:Det er næsten blevet en disciplin i sig selv at vaske tøj og have lyset tændt på de tidspunkter af døgnet, hvor elpriserne er lavest. De har været på himmelflugt i lang tid efterhånden - og det kan nu også mærkes i det lokale foreningsliv i Elling.

Således meddelte e-sportsforeningen Ducklings Esports, at de torsdag 22. september havde indkaldt til orienteringsmøde og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling - og dét med hensigten at opløse foreningen og dermed lukke et idrætstilbud i Frederikshavn Kommune.

Bestyrelsen i Ducklings Esports begrunder opløsningen med et faldende medlemstal og en lejekontrakt af deres klublokaler, der ikke er blevet forlænget. Men også stigende forbrugspriser har været en udslagsgivende faktor for, at foreningen ikke længere kunne bestå.

Kasserer Inge Bech uddyber:

- Der er flere ting i det. Det er ikke kun energiudgifter, der er årsag til, at foreningen må lukke. Men det er en stor del af det.

- Vores forening er dyr i forbrug, for vi er energitunge i vores elforbrug, og samtidig havde vi selvfølgelig et klubhus, der skulle varmes op. Og dét endda med naturgas, så det rammer jo virkelig hårdt med de nuværende priser, forklarer hun.

Dertil kommer en stor mangel på frivillige i foreningen.

- Så det er de to hovedpunkter - de himmelflyvske energiudgifter og manglen på frivillige.

En helt særlig forening

Inge Bech tilføjer, at torsdagens generalforsamling var ganske emotionel for de tilstedeværende - for foreningen har en helt særlig plads for en bestemt gruppe børn og unge i lokalområdet i og omkring Elling.

- Det var følelsesladet for os alle at stoppe, for mange af de medlemmer, vi har, er børn med udfordringer, og her var vi et fællesskab, som de kunne søge mod. For de passer ikke ind i en klassisk fodbold- eller håndboldforening.

- Vi er ikke i tvivl om, at der er brug for os i lokalområdet. Vi har fokus på det sociale i vores forening og særligt på ensomme unge, og derfor var det også en rørende torsdag aften, hvor flere af os græd, forklarer Inge Bech.

På selve generalforsamlingen stemte 14 for at følge bestyrelsens anmodning om at lukke foreningen - fire stemte imod, men "mest af solidaritet og ærgrelse", som Inge Bech forklarer det.

Ducklings Esports blev stiftet i 2020 og nåede altså at eksistere i to år.