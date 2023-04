Stjal tobak for 70.000, men blev fanget på overvågning

VENDSYSSEL:Bortset fra et slagsmål lørdag, hvor to grupperinger omkring klokken 17.40 røg i totterne på hinanden på åben gade i Frederikshavn, har det politimæssigt været en ret rolig påske for politiet i Frederikshavn.

Dog er der blevet anmeldt et par indbrud.

- Fra et fritidshus på Vesterbyvej i Skagen er der blevet stjålet fire udendørs PH-lamper. Der er overvågning på huset, som vi nu skal have set igennem, men vi kan ret præcist fastslå, at det er sket mandag klokken 23:26, fortæller politikommissær ved politiet i Frederikshavn, Peter Skovbak.

Også i Hjallerup har nogle haft svært ved at kende forskel på dit og mit.

Således har Rema 1000-butikken på Skovglimt 2 natten til tirsdag klokken 01.24 været udsat for indbrud.

- Her har to gerningsmænd knust en rude nær kasselinjen. Så er de kravlet ind og har taget to kasser med tobaksvarer til en anslået værdi på 70.000 kroner. Også her er der overvågning, som vi skal have set nærmere på, forklarer Peter Skovbak.

Selve Frederikshavn by har summet af liv i påsken, da 5.000 håndboldspillere samt trænere, forældre og flere har været til Rødspætte Cup.

- Det er klart, at med så mange flere folk i byen, har der været lidt mere liv og larm. Men ellers er det foregået i god ro og orden, runder Peter Skovbak af.