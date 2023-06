Stjernekokke strømmer til kystby: Tryller med lokale råvarer

KLITMØLLER:Til sommer bliver der masser af gode oplevelser for de madglade, når en række stjernekokke gæster Klitmøller Røgeri på Ørhage.

Det er kok Simon Jul, der har allieret sig med en række af sine gode mad-venner om at skabe "one night only"-oplevelser, hvor gæsterne kan nyde en unik menu med udgangspunkt i de lokale råvarer, som Thy bugner af.

Første aften er onsdag 21. juni, hvor de tre gode kammerater komiker, musiker og kok Simon Jul, michelinkok Francis Cardenau og Umut Sakarya, youtuber og kendt fra Guldkroen i København, vil sammensætte en menu baseret på deres danske, franske, tyrkiske, koreanske og norske ophav. De tre er desuden lige nu aktuelle på TV i madprogrammet "Tre Sultne Mænd".

Torsdag 29. juni er det michelinkok Dak Wichangoen, der gæster Klitmøller Røgeri. Hun er kendt fra restaurant KiinKiin i København, er dommer i Masterchef og i kokkekonkurrencen "Sol over Gudhjem". Dak Wichangoens køkken bærer et tydeligt thailandsk præg, hvilket sikkert også vil kunne smages på tallerknen.

Fredag 18. august er der hotdogs på programmet, når John Jensen fra Johns Hotdog Deli ruller sit hotdogværksted ud i Klitmøller. John Jensen er uddannet konditor, men med sin pølsevogn har han sat nye standarder for hotdoggen, både hvad angår kvalitetspølser og unikke toppings.

Sidste arrangement, der indtil videre er skrevet i kalenderen, finder sted torsdag 24. august, hvor kok Jan Friis Mikkelsen - indehaver af Restaurant Tinggaarden og kendt fra blandt andet dommerrollen i Den Store Bagedyst og 90'er TV-succesen Meyers Køkken - kommer forbi og skaber en hyldest af de lokale råvarer, som findes tæt på Klitmøller Røgeri.

Der er flere navne og datoer på vej, herunder Per Thøstesen, tidligere landsholdskok gennem 20 år og indehaver af Bistro Boheme i København.

- Klitmøller Røgeri er jo normalt bare et cafeteria, hvor vi kører gode, hjemmelavede ting, men dagens ret er det vildeste, det bliver til om sommeren. Her får vi mulighed for at sætte Klitmøller Røgeri lidt på landkortet, siger Simon Jul, der arbejder i køkkenet på røgeriet.

- Vi vil gerne tilføre sommerlandet lidt kulør. Der er jo masser af fine steder at spise i Klitmøller, men vi tænkte, det måske kunne være sjovt at invitere de her meget dygtige og internationalt anerkendte kokke fra Europas fineste restauranter herop, og lade dem gå til hånde med råvarerne fra Thy. Og det er der heldigvis rigtig mange af dem, der har sagt ja til, tilføjer han.

Røgeriet vil på disse aftner blive transformeret om til restaurant med hvid dug på bordene, glas på stilk og professionelt tjenerteam, så rammerne er på plads til en aften i gastronomiens tegn.

Men stemningen skal være uhøjtidelig, understreger Simon Jul:

- Gæsterne skal sidde ved små langborde, hvor man kan mødes over noget god mad. Vi havde nogle arrangementer sidste år, hvor vi oplevede, at folk knyttede venskaber over maden, vinen og nogle gode røverhistorier. Det er det, mad kan, og vi vil gerne præsentere en sensorisk legeplads, men stemningen skal bare være hyggelig. Hygge er jo én af de råvarer, vi har allermest af herude.

Hvad, gæsterne i sidste ende får fornøjelsen af at sætte tænderne i, vil være op til kokkenes fortolkning.

- Menuerne er ikke en hemmelighed, men vi vælger det kød, grønt og fisk, der er bedst på dagen. Få steder i Danmark har så varieret et råvaresortiment i den høje standard, som Thy kan. Og det skal vi huske på. Jeg kan ikke garantere, at der ikke er nogen, der kunne finde på at tage en dåse kaviar med, men det lokale er udgangspunktet, siger Simon Jul og fortsætter:

- Kokkene får mulighed for at lege deres identiteter ud gennem de mange gode råvarer, vi har fra lokale producenter, som vi gerne vil støtte op om. Der bliver grøntsager fra Thy Grønt, fisk fra Hanstholm og skaldyr fra Jegindø, men jeg har ikke sat nogen agenda for maden, for jeg ved, at når kokkene ser råvarerne, så taler det til dem.

På dagene for arrangementerne vil køkkenet være lukket fra kl. 16-22, og der vil i det tidsrum kun være adgang for gæster, der har købt billet.