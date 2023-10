Stop for badning ved nordjysk Mallorca-ø truer

Tom Thygesen (tv.), fastboende på Als Odde, og byrådspolitiker Henrik Sloth (V), som også bor på østkysten, er indædte modstandere af et færdselsforbud på sandøen Mallorca. - Det er ærgerligt at begrænse folks eneste mulighed for at bade ved en sandstrand, siger Henrik Sloth. Foto: Lars Pauli