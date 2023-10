Stor gastronomisk weekend i vente på Mors

Oplev gourmetkokke, nyd smagsoplevelser fra Limfjordens skattekammer og overvær Tjener Battle, DM i Champagnesabling og Østersåbning og ikke mindst DM i Østersgastronomi.

Det hele løber af stablen til Østers- og Muslingepremiere i weekenden 13.-15. oktober på havnen i Nykøbing.

Den store årlige begivenhed begynder med en snigpremiere fredag, hvor to morsingboer, stjernekokken Mette Dahlgaard fra Falsters Kyst og køkkenchef Rasmus Kardyb fra gourmetrestauranten Limfjordens Hus, denne aften vil servere en eksklusiv fire-retters menu.

Lørdag byder på sæsonens første østers og muslinger, hvor publikum kan købe tastings tilberedt af Limfjordsegnens gourmetkokke. Årets Limfjordskokke er fra Restaurant Bryggen, Hotel Limfjorden, Hotel Thinggaard og Oyster King Jesper Voss fra Fanø samt Vilsund Blue, der står klar med deres prisvindende suppe. Skaldyrsfestivalen damper muslinger, og der er både østers-, champagne- og ølbar i teltet

Publikum har også mulighed for at overvære den traditionsrige konkurrence DM i Champagnesabling og Østersåbning, købe billet til Champagnebrunch, der serveres i forbindelse med DM i Champagnesabling, eller nyde en Limfjords-Lunch tilberedt af Limfjordsegnens gourmetkokke.

De seneste 10 gange, konkurrencen har været afviklet, har kok Jesper Knudsen taget sejren i DM i Østersåbning. Vinderen i Østersåbning kvalificerer sig til at repræsentere Danmark ved VM i Galway, Irland.

Igen i år er det konferencier Jesper Bæhrenz og den garvede Christian Kjeldsen, der binder det omfangsrige program sammen både lørdag og søndag.

Selvom Østers- og Muslingepremieren byder på gourmetoplevelser og eksklusive arrangementer, behøver man ikke at købe billetter til alle arrangementerne. Mindre kan også gøre det. Østers- og Muslingepremieren er for alle - uanset om du er gourmetentusiast eller blot interesseret besøgende.

Dyst mellem top-tjenere og stjernekokke

Søndag har publikum mulighed for at følge både Tjener battle og kokkekonkurrencen DM i Østersgastronomi på samme tid i teltet på havnen.

- Her venter smagsoplevelser ud over det sædvanlige, da publikum har mulighed for at købe små smagsprøver – tastings – af konkurrencekokkenes retter ved DM i Østersgastronomi, siger Thomas Riis, der er vicepræsident i Kokkeforeningen Danmark.

Ved køb af billet til arrangementet DM Lunch & Wine sikrer man sig desuden en plads ved et af tjenerbordene under dysten, hvor tjenerne vil yde topservice og servere en tre-retters menu med vine. Hovedretten er tilberedt af DM-kokketeamet, og de selvsamme retter serveres også for dommerne i konkurrencen DM i Østersgastronomi.

Ved køb af billet til DM Tasting Menu får man serveret 8 tastnings tilberedt af konkurrencekokkene, mens man sidder ved langborde tæt på scenen.

Der er fri entré til Østers- og Muslingepremierens telt på havnen i Nykøbing Mors lørdag og søndag.