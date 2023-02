Test dig selv: Smider du dit affald i den rigtige container?

AALBORG:Gamle persienner, jord og blade, tomme dåser og kartoner.

Nogle gange kan det være en jungle at sortere sit affald, og reglerne har også ændret sig løbende. Men hvor ferm er du til at få dit affald i den rigtige container?

Med udgangspunkt i Aalborg Forsynings vejledning til affaldssortering har vi lavet en quiz om sortering af affald i Aalborg kommune, som du kan tage herunder.

Nogle kommuner har andre regler.

For selvom regeringen og et bredt flertal på Christiansborg i sommeren 2020 vedtog, at alle borgere i landets kommuner skulle begynde at sortere deres affald i ni kategorier, såkaldte fraktioner, fra 1. juli 2021, har flere nordjyske kommuner søgt om dispensation, der gør, at de stadig ikke er i mål.

Mariagerfjord har søgt om dispensation til 1. april, Rebild til 1. maj og Jammerbugt til 1. juli.

De fleste spørgsmål i denne quiz tager udgangspunkt i reglerne for folk, der bor i hus, rækkehus, villa eller lignende, så vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler, hvis man bor i etageejendom og sommerhus.