Storfisker Henning Kjeldsen køber vildt ind: - Wow, for en samling

SKAGEN:Storfisker Henning Kjeldsen, Skagen, står bag et højst usædvanligt køb.

Han er nemlig - på én gang - blevet ejer af 117 lækre og klassiske motorcykler.

En af Danmarks største privatejede samlinger af klassiske motorcykler flytter således til museet Maskinrummet i Skagen, som Henning Kjeldsen står bag.

Bag samlingen står første generation på Hedebo Strand Camping i Sæby, 89-årige Bendt Christensen, der pludselig døde først på året.

I flere årtier har motorcykelentusiaster valfartet til campingpladsen i Sæby for at se den fantastiske samling af klassiske motorcykler, som Bendt Christensen har samlet, siden familien overtog Hedebo i 1968.

Hele samlingen

Nu har Henning Kjeldsen som nævnt købt hele samlingen.

Maskinrummet i Skagen Museet blev stiftet i 2020 af Henning Kjeldsen og åbnede i 2021.

Her står i dag over 450 motorer fra hele Europa samt mere end 1.000 maritime effekter samt model- og flaskeskibe.

Maskinrummet har syv ansatte plus frivillige fiskere, skibsmontører, smede, mekanikere, motor-entusiaster og altmuligmænd.

Da der så småt er ved at være presset med plads ved samlingen, vil der blive bygget et helt nyt museum i samarbejde med Trigon A/S.

Henning Kjeldsen forventer, at indvielsen af det nye museum kan ske i 2024. VIS MERE

- Min far og jeg var enige om, at andre skulle have glæde af motorcyklerne, når han engang faldt bort, for det var hans hobby og ikke min. Nu er de så blevet solgt samlet, de bliver her i Nordjylland og kommer mere til deres ret på et museum med masser af plads til også at fortælle hans historie. Det ville have glædet min far meget, siger anden generation og nuværende ejer af campingpladsen, Eric Christensen.

Museet overtager 117 primært tyske, britiske og italienske motorcykler (fx Ducati kendt som motorcyklernes Ferrari).

Museet overtager 117 primært tyske, britiske og italienske motorcykler. Foto: Lene Krüger

Men der følger også to veteranbiler med i den imponerende samling - en Alfa Romeo fra 1959 og en Renault Alpine A106 årgang 1956, der har deltaget i flere racerløb bl.a. Mille Miglia i Italien.

Wow, for en samling

- Det første, jeg tænkte, da jeg så Bendts udstilling, var wow. Her har været en mand lige så nørdet som mig, som virkelig har forstået at udleve sin passion. Det må jeg tage hatten af for, siger Henning Kjeldsen.

Fra 1. juni kan man både se og læse om Bendt Christensens store samling af motorcykler sammen med de mange skibsmotorer, dampmaskiner, biler, osv. som Henning Kjeldsen selv har samlet gennem årene og nu udstiller i Maskinrummet.

Henning Kjeldsen glæder sig over, at de klassiske motorcykler har fået et nyt hjem i Skagen. Scanpix Denmark

- Vores museum havde et rigtig godt år med mange besøgende i 2022, fordi vi får flere og flere spændende ting at vise frem. Bendts mange klassiske motorcykler og de to meget sjældne biler kan helt sikkert være med til at løfte vores museum og sætte det på danmarkskortet, siger Henning Kjeldsen.

En af samlingens helt specielle køretøjer er denne italienske Lambretta med sidevogn årgang 1956. Foto: Lene Krüger

På campingpladsen i Sæby er det med lidt vemod, at Eric Christensen nu skal sende sin fars livsværk videre. Han har derfor heller ingen planer om at slippe motorcyklerne helt, og det gamle værksted, hvor de mange maskiner stod (alt for) tæt side om side, vil fortsat rumme historien bag farens passion.

Og traditionen, som familiens patriark og motornørd startede for knap 50 år siden, med at holde motorcykel- og biltræf tredje tirsdag og onsdag i juli, fortsætter selvfølgelig.