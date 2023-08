Lokale kræfter arrangerer oprydning på stormhærget strand

Det er efterhånden ikke gået nogens næse forbi, at Danmark har været ramt af storm. Der er efterhånden heller ikke mange, der ikke har set billederne af de ikoniske badehuse i Løkken, der er hårdt medtaget af vejret.

Men nu vil Løkkens borgere rydde op efter stormen. Fredag morgen klokken 8.30 begynder oprydningsarbejdet, og opfordringen fra initiativtager Kasper Brix er klar:

- Alle er velkomne, men især hvis man har en bil, der kan køre på stranden, og en trailer. Så kan man køre langs stranden blandt andre frivillige, så vi kan få taget et større stykke, siger Kasper Brix, der til daglig driver North Shore Surf i Løkken.

- Jeg får sat en container ned på stranden nu, hvor der må komme almindeligt småt brændbart i, og så skal glas og jern lægges ved siden af. Vi stiller vores ATV med trailer til rådighed, siger Kasper Brix.

Allerede nu er der stor lokal opbakning til oprydningen, og den lokale skole har sørget for, at 4., 5. og 6 årgang kommer og giver en hånd med fredag formiddag.

Det er Kasper Brix, der har taget initiativet til oprydningen på Løkken Strand. Foto: Bente Poder

Selvom der skal ryddes op på stranden, så er Kasper Brix opmærksom på, at mange af tingene har værdi for badehusejerne. Derfor udtænker han også en plan for, at de personlige ejendele ikke blandes sammen med tagpap og brædder.

- Vi har ikke fået besked fra kommunen om, at vi ikke må samle personlige ejendele op, men det kan være, at man skal gribe den på en måde, så det man finder kan lægges i en dynge.

Ejernes egen opgave

Hjørring Kommune har hjulpet med at skaffe en container til oprydningen, men Kasper Brix så gerne, at kommunen spillede en mere aktiv rolle i oprydningen.

- Kommunen sidder jo som den øverste instans for at få hjulpet med at rydde det her op. Det er jo en halvstor opgave, og der er mange mennesker, der gerne vil bidrage, så det er synd, at man ikke er bedre til at gribe chancen, siger Kasper Brix.

Det er dog ikke kommunens ansvar at rydde op efter de ødelagte badehuse, men derimod badehusejerne selv, der skal sørge for oprydningen.

- Det er udelukkende ejerne af badehusene, der har ansvaret for, at der bliver ryddet op. Tilsvarende er det jo også sommerhusejerne, der selv skal rydde op og betale regningen, når sommerhuse ryger ud over kanten, fastslår Søren Homann (K), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune.

Billigt sluppet

Fordi så mange badehuse på Løkken Strand er blevet ødelagt af stormen, er det blevet et stort samtaleemne i byen.

- Det største der sker i vores by lige nu, er at badehusene har været ude at svømme, siger Kasper Brix. Han har selv et badehus på stranden, der på mirakuløst vis har overlevet stormvejret.

Det er ejerne af badehusene, der har ansvaret for, at der bliver ryddet op efter stormen. Foto: Henrik Bo

Selvom mange har mistet sit badehus på stranden, så mener Kasper Brix også, at man skal huske på og glæde sig over, at det alligevel er billigt sluppet.

- Jeg forstår godt, det er en træls udgift for mange, at de skal til at bygge et nyt, men det er måske også bare en af de risici, der er ved at have et hus dernede. Der er jo ikke, som vi ser i resten af verdenen, hvor folk går fra hus og hjem, og det, tror jeg, er vigtigt at huske på.

Oprydningen på Løkken Strand foregår fredag 11. august fra klokken 8.30, og alle er velkomne. Der vil være vand, rundstykker og øl til de frivillige.