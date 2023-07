Tak for i år: Tre dage med marked oversteg forvetninger

VILSUND:Tre dages Vildsund Marked sluttede torsdag aften med det traditionelle fyrværkerishow, og dagen derpå kan markedsarrangør Mads Bjerg Jensen Ohlsen fra Nordisk Tivolipark, der er ansvarlig for forlystelser og stadepladser til markeder, se tilbage på et ganske velbesøgt marked, vejrligets ustadige momenter til trods.

- Overordnet set, så var tirsdag virkelig god, og der var virkelig mange mennesker. Onsdagen var virkelig ringe, for det regnede fra morgen, til vi gik i seng ved midnat. Vi var udfordret, der var stadig salg, og ølteltene var godt fyldt op, men udover det var det ikke den bedste dag, siger Mads Bjerg Jensen Ohlsen.

De fleste udendørs arrangementer har det ikke godt i heldagsregn, men Vildsund Marked kom - ligesom solen - stærkt igen torsdag:

- Torsdag gjorde det godt op for det, vi manglede om onsdagen. Men faktisk plejer det at være sådan, at selvom vejret er godt alle dage, så plejer der at være to gode dage og en dag, der er lidt mere stille, og det var klart onsdagen i år, siger arrangøren.

Han var ellers nervøs for, om den store fejring af Jonas Vingegaard, som torsdag vendte hjem til Glyngøre, kunne løbe med nogle af de besøgende, der ellers skulle være på marked. Men det viste sig ikke at være tilfældet:

- Der var fuldt hus, og der var kø på karrussellerne, næsten helt frem til at vi lukkede. Det var klart over forventning, og klart over det, vi opnåede sidste år, siger han.

De lokale foreninger, der blandt andet driver Kim & Hallo-teltet, har oplevet lidt af en afmatning på aktiviteten i år i forhold til sidste år, fortæller markedsansvarlig Leif Noppenau:

- Vi er tilfredse, for vi kan ikke gøre noget ved hverken vejret eller andre ting. Generelt synes vi, at det ikke blev lige så godt som sidste år, så vi slår ingen rekorder. Der var især onsdagen, der trak tænder ud. Torsdag var bedre, men ikke lige så god som torsdag sidste år.

Som noget nyt var der onsdag stort harmonikatræf i teltet, og det var til gengæld et trækplaster.

- De fleste, der kom om onsdagen, var nogle, der ville til harmonikatræf. Jeg tror, at der var omkring 200-250 mennesker, der kom for at opleve det, og der blev solgt rigtig meget kaffe og kage. Vi kunne helt klart tænke os at lave noget lignende næste år, siger Leif Noppenau.

Lørdag formiddag er der oprydning i byen, hvor de lokale opfordres til at komme ned og tage en tørn, og samtidig koordinerer Ren Natur en strandrensning af strandene på begge sider af sundet.