Thomas har fået nok - så nu vil han bringe os nærmere naturoplevelser: - Jeg besluttede, at jeg selv ville gøre noget

HJØRRING: Det er nok sjældent, at irritation er den største motivation bag en bogudgivelse. Men sådan er det altså nu en gang for 56-årige Thomas Bech Lillelund Andersen fra Hjørring.

Han synes, at afstanden mellem danskerne og den danske natur er blevet for stor.

- Jeg plejer normalt ikke at gøre sådan noget som det her. Men jeg har bare været meget irriteret over, at der ikke er nogen, der har taget fat om det her problem. Og derfor besluttede jeg, at jeg selv ville gøre noget ved det, forklarer han.

Derfor har Thomas Bech Lillelund Andersen nu lavet en helt ny bog - "Natur-detektiven" - der skal give adskillige timer med gode oplevelser i naturen for både store og små.

Med bogen kan du blandt andet lære at kende en "lille ildfugl", en "pragtbuksebi" eller en "almindelig kongepen".

Har set en voksende afstand

Den voksende afstand til naturen har Thomas Bech Lillelund Andersen blandt andet kunnet observere gennem sit job på læreruddannelsen i Hjørring. Gennem 16 år har han uddannet kommende skolelærere - og sideløbende også undervist i bacheloruddannelsen "Natur- og Kulturformidling" på UCN.

- I de her tider er der meget opmærksomhed omkring biodiversitet, men samtidig er der en næsten omvendt sammenhæng med, hvor lidt folk i al almindelighed kender til den natur, der findes omkring dem. Der er efterhånden ikke rigtigt nogen, der kan kende en lærkes sang, forklarer Thomas Bech Lillelund Andersen.

- Tidligere var det en del af undervisningen i folkeskolen, og det lå også dybt i vores kultur, at vi eksempelvis fulgte med i, hvornår på året viberne kom til landet. I dag er vi mere optaget af økosystemerne - og det er jo også godt, at vi lærer at forstå de store sammenhænge, for det har vi ikke været så opmærksomme på tidligere. Men jeg synes, at det er en skam, at opmærksomheden er faldet på alt det, der er lige for næsen af os.

Kun én kendte viben

"Problemet" havde Thomas Bech Lillelund Andersen været opmærksom på i et stykke tid. Men en dag flød bægeret simpelthen over.

- Jeg skulle undervise et hold i "artskendskab" - og da kun én ud af ti kunne kende en vibe, så tænkte jeg bare, at nu var det simpelthen blevet for meget. Fuglen var åbenbart fuldstændig forsvundet i folks bevidsthed, siger Thomas Bech Lillelund Andersen og tilføjer:

- Det hjælper jo ikke noget, at vi snakker om, at viben er i tilbagegang - når folk ikke engang ved, hvad en vibe er. Så nogen skulle jo gøre noget.

Og på den baggrund har Thomas Bech Lillelund Andersen altså gennem de seneste to år arbejdet med at indsamle materiale og fotos til sin bog, "Natur-detektiven".

Thomas Bech Lillelund Andersen har lavet en helt ny bog - "Natur-detektiven" - der skal give adskillige timer med gode oplevelser i naturen for både store og små. Foto: Kim Dahl Hansen

På jagt efter oplevelser

Bogen er egentlig tænkt til undervisningsbrug - men den appellerer i den grad også til familier, der med bogen i hånden kan gå på jagt efter små dyr og planter i den danske natur. Børnene kan tage og indsætte billeder af de forskellige dyr - og de kan skrive om hvor og hvordan, de har fundet dem. Det hele giver børnene en unik samling - og i sidegevinst også en masse naturoplevelser.

- Jeg har valgt nogle ting ud, som jeg tænker, at man ret let vil kunne genkende. Alle kan finde de her ting, hvis de går ud og leder efter dem - og håbet er, at det får brugerne til at glædes over det liv, der er rundt om os.

Samtidig er bogen også en form for modsvar til det digitale liv, der fylder mere og mere.

- Jeg synes, at digitaliseringen i nogle sammenhænge er ved at blive for meget. Vi skal være bedre til at være i de oplevelser, der findes i virkeligheden og lige omkring os - i haven, i en park eller i skoven. Og min tanke er, at det her er noget, man som familie kan gøre sammen.

Det er forlaget Gyldendal, der har udgivet "Natur-detektiven" - og bogen er allerede kommet til salg.