To ukrainere tog turen fra Nordjylland til hjemlandet: Det, vi fik med hjem, vil vi aldrig glemme

NORDJYLLAND:En tur til Ukraine i to biler pakket med nødhjælpsrationer?

Det lyder ikke som en oplagt rejsedestination og -form med tanke på tilstandene i det krigshærgede Ukraine - men for Oleksandr Gerasymovych og Oleksandra Steffensen, der begge er herboende ukrainere, gav turen sig selv.

De ville - og måtte - hjælpe deres landsmænd og -kvinder i hjemlandet.

I starten af august gik turen så af sted - og den var ikke uden udfordringer undervejs.

Oleksandr og Oleksandra har været på tur tilbage til deres hjemland i august. Privatfoto

Startede på MobilePay

- Alle må kunne give 20 kroner til en indsamling.

Den tanke kickstartede Oleksandr og Oleksandras idé om en indsamling til de nødstedte borgere i Ukraine. Udfordringen skulle gives til andre herboende ukrainere - Oleksandr og Oleksandra fandt på Danmarks Statistik frem til, at der bor 16.000 andre ukrainere i Danmark - og så kunne det være en nem måde at samle 100.000 kroner ind via MobilePay.

Det blev straks en succes.

- Vi fik rigtig mange donationer den første tid og nåede faktisk at samle cirka 25.000 kroner ind på 14 dage, forklarer Oleksandr Gerasymovych.

Beløbet voksede i dagene herefter, og i starten af august mundede det ud i, at Oleksandr og Oleksandra kunne starte på en rejse gennem Danmark, Tyskland, Polen for til sidst at lande i det vestlige Ukraine.

Med sig havde de nødhjælp pakket i to biler.

De nåede dog ikke langt, før de første problemer meldte sig.

Oleksandr og Oleksandra har været på tur tilbage til deres hjemland i august. Privatfoto

Defekt før grænsen

Skal man på så lang en tur som fra Nordjylland til det vestlige Ukraine, er det vigtigt med funktionelle biler.

Når den ene bils bremser så bryder sammen i Fredericia, er der pludselig langt til Ukraine. Meget langt.

Om ikke andet lykkedes det at fikse problemet, og så gik turen ellers videre mod den dansk-tyske grænse. Men heller ikke Tyskland var videre gæstfrit over for de to nødhjælpsbiler.

Således var der problemer med hydraulikolien i den ene bil på vejen mellem Hamburg og Berlin - og så var gode råd dyre.

- Der er da disko i din bil. Det ryger så meget, kan Oleksandr huske, at han råbte til Oleksandra.

Mørket havde sænket sig over de tyske landeveje - og der var ikke et øje at se i miles omkreds. Det var mere eller mindre umuligt at skaffe den nødvendige hjælp - og så måtte Oleksandr og Oleksandra improvisere.

De fandt - heldigvis - en lokal, hvis farfar var mekaniker. Et komplet lykketræf. Men bilen kunne de ikke få med videre.

- Så vi måtte ompakke det hele i én bil. Det var trangt - men det gik, siger Oleksandra.

Undtagelsestilstand

Udfordringerne og uheld til trods holdt Oleksandr og Oleksandra humøret højt på deres færd ned gennem Tyskland og tværs gennem Polen.

De havde et større formål med deres rejse - og det holdt motivationen for at gennemføre oppe.

- Vi havde et mål. Der var folk, der stod og ventede på de ting, vi havde. Det var livsnødvendigt for dem, understreger de i fællesskab.

Oleksandr og Oleksandra har været på tur tilbage til deres hjemland i august. Privatfoto

Og til den ukrainske grænse kom de - det var som at komme til en helt anden verden.

- I det område, vi kom til, var der undtagelsestilstand fra klokken 23. Derudover er GPS-signalet kraftigt forringet og det samme med mobilsignalet. Man sørger for at holde aktiviteten, som kan hjælpe russerne med at navigere i landskabet, på et absolut minimum, siger Oleksandr.

Han tilføjer, at man derfor blandt andet heller ikke har byskilte i de ukrainske byer længere.

- Det var som om, at byen døde hen ad aftenen. Lyset blev slukket, og folk forsvandt fra gaderne, forklarer Oleksandra.

Frygten på retur

Nødhjælpsrationerne fik de afleveret i byen Zjytomyr i det nordvestlige Ukraine - og herefter var det tid til at tage indtryk ind fra hjemlandet for Oleksandr og Oleksandra.

Det blev blandt andet også til et besøg i hovedstanden Kiev - og det var specielt for dem begge.

- Det var mærkeligt at se en stor hovedstad som Kiev være helt forladt og stille om aftenen. Men samtidig mødte vi også ukrainere, der smilede, jokede og grinede - som om at krigen ikke rigtig berørte dem i deres hverdag, siger de.

- Det var ikke altid til at se, at Ukraine faktisk er i krig.

Og frygten for at vende tilbage til et krigshærget land har Oleksandr og Oleksandra ikke skænket mange tanker.

- Vi var ikke bange for at rejse tilbage til landet. Sandsynligheden, for at der skulle ske os noget, var lille. Og så har det helt sikkert været en motivationsfaktor at se, at det, vi gør, gør en forskel for ukrainerne.