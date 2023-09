Top-tjenere dyster i borddækning og champagnecocktail

Under Østers- og Muslingepremieren 2023, som finder sted på havnen i Nykøbing 13.-15. oktober, vil det atter være muligt at opleve nogle af landets bedste tjenere i aktion, når Tjener Battle 2023 afvikles i det store telt søndag.

Tjener Battle 2023 afvikles samtidig med den store kokkekonkurrence DM i Østersgastronomi. Her er der fri entré, men vil man opleve fagfolkene folde sig ud på nært hold, kræver det en billet til arrangementet DM Lunch & Wine. Med billetten er man under dysten sikret en plads ved et af tjenerbordene, hvor tjenerne vil yde topservice og servere en tre-retters menu med vine.

Hovedretten er tilberedt af DM-kokketeamet og de selvsamme retter serveres også for dommerne i konkurrencen DM i Østersgastronomi.

Dygtige tjenere fra hele landet

De i alt otte udvalgte tjenere udgør et stærkt deltagerfelt:

Den regerende vinder af sidste års Tjener battle Kristine Slott-Olsen fra Michelin restauranten Formel B og lilleB i København kommer for at forsvare sin titel.

Udover Kristine Slott-Olsen deltager Yaser Alnatour, Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia, Jill Vølcker, Sdr. Bjert Kro ved Kolding, og Henrik Lindegaard Petersen, Kokkedal Slot Copenhagen, der alle var med i Tjener battle 2022.

De øvrige fire i deltagerfeltet stiller alle op for første gang:

Simone Westerberg arbejder til daglig på Kong Hans Kælder i København. Hun er udlært tjener fra Restaurant Lieffroy og har efterfølgende været på Restaurant Frederikshøj, inden hun for tre år siden kom til Kong Hans Kælder. Simone Westerberg vandt i marts titlen Årets Tjener 2023.

Lena Hahn Atzen er ansat på Molskroen i Ebeltoft, hvor hun er assisterende restaurantchef. Hun er nyudklækket tjener og har ved siden af elevtiden taget uddannelsen til sommelier.

Morten Toft Petersen er en del af den faste stab på Restaurant Fusion i Aalborg og hjælper desuden til ved større og mindre lejligheder i kongehuset.

Derudover deltager Nick Anker Schøler, der for nylig blev ansat som restaurantchef på Hotel Ny Hattenæs i Silkeborg. Han er et velkendt ansigt til Østers- og Muslingepremieren, da han flere gange har konkurreret i DM i Champagnesabling og Østersåbning. Nu skal han for første gang være med i Tjener battle.

Krav og regler

Tjener battle handler om meget mere end at give de spisende gæster en sublim service:

- Tjenerne skal klare alt fra borddækning til at finde det perfekte vinmatch til retterne, hvor hovedretten er tilberedt af kokkene i DM i Østersgastronomi. De skal desuden færdiggøre desserten ved bordene og kreere en ny champagnecocktail til lejligheden, siger Thomas Riis, vicepræsident i Kokkeforeningen Danmark.

Tjenerne vil blive bedømt på en lang række parametre som blandt andet den gode service.

- Men velkomstdrink, borddækning, værtskab og den faglige kunnen på alle niveauer spiller også ind, siger Thomas Riis.

I år afvikles Tjener Battle for anden gang i forbindelse med Østers- og Muslingepremieren. Dysten arrangeres af Kokkeforeningen Danmark og Foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad. Vinderen af Tjener Battle løber med titlen Årets Vært samt en præmiesum på 20.000 kr.