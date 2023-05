Træt af kødmarked og dakke-dak: Anderledes festkoncept vinder frem

THISTED/KØBENHAVN:Det er 2008. Lone Rasmussen er i byen på et diskotek i København.

Klokken er blevet henved kvart i to om natten, og det er måske ikke noget at regne for de mest hårdføre natteravne, men for det selverklærede A-menneske Lone er aftenen fremskreden.

Musikken, der dunker ud gennem højttalerne, bliver doseret af en kølig DJ med kendermine.

- Det er helt tydeligt for mig, at den her DJ har en fest med sig selv. Dansegulvet er i hvert fald gabende tomt, husker Lone, som derefter tager en rask beslutning.

Hun bemærker nemlig, at gæsterne, der har taget ophold langs væggene og baren, vrikker i takt med musikken.

- Jeg kan jo se, at de gerne vil danse. Så jeg går, danselysten som jeg er, op til DJ'en, prikker ham venligt på skulderen og spørger, om ikke han kan spille noget Nik & Jay, siger hun.

Forslaget bliver ikke umiddelbart taget godt imod.

- Han tager hørebøfferne af og svarer: "Den musik, jeg spiller, er den fede musik. Så må jeg jo bare opdrage lidt på folk."

- Jeg ved ikke, om det er et københavner-fænomen. Det kan være, I er meget sødere i Nordjylland. Men den holdning med: "Det er min fest, og i skal bare være glade for, at jeg er her", det fik mig til at dreje om på hælen, og mens jeg cyklede hjem, tænkte jeg: "Så laver jeg bare min egen fest".

Sådan blev festkonceptet "Karmaklubben" født. Klokken fire om morgenen, i kølvandet på en bytur.

- Jeg var optændt af arrigskab, frustration og virkelyst. Så jeg lavede mig en kop te, satte mig ved mit skrivebord og slog op i én af de der "Sådan bygger du din egen hjemmeside"-bøger, og så gik jeg i gang, siger hun og fortsætter:

- Det skulle handle om god energi, glæde og fællesskab. Det, jeg ville lave, skulle være det stik modsatte af det, man ellers får i byen, med dakke-dak musik og pickere, der kun lader folk med det rigtige tøj komme ind. Det er slet ikke det, verden har brug for.

Den første fest i Karmaklubben blev holdt på et diskotek, som Lone havde fået lov at låne af indehaveren, en god veninde.

- Jeg forklarede hende, at festen skulle starte kl. 20, og der skulle kun spilles glad popmusik. Hun mente, jeg var bindegal, for der var da ingen, der gad gå i byen så tidligt.

Foto: Bo Lehm

Men dét var der - og det er der stadigvæk. Selvom den første fest kun blev med deltagelse af blot 17 gode venner, som ifølge Lone selv "forbarmede sig", så har Karmaklubben i dag lokalafdelinger over hele landet, hvor frivillige er med til at stable en dansefest på benene - med starttidspunkt kl. 20.

- Det betyder, at man kan gå i byen og more sig, men samtidig ikke være helt ødelagt næste dag. Og det kan være en fordel, hvis man for eksempel har børn eller dyrker sport, forklarer Lone.

Lone henviser selv til de gode fester med gang i dansegulvet, som man ellers kun oplever til bryllupper, firmafester og julefrokoster. De er netop billedet på, hvordan Karmaklubben skal være.

Deraf også navnet - Karmaklubben - som henviser til et sted med god karma, hvor alle kan være med, og hvor fokus ikke nødvendigvis ligger på at score eller at drikke spandevis af alkohol for at overvinde sin egen pinlighed. Jovist, der bliver indtaget alkohol, og par har da også fundet hinanden til Karmaklubbens fester, men fokus er på festen, dansen og det gode humør, forklarer Lone:

- En fest kan ikke løse nogens problemer, men det kan gøre én i godt humør, og er man i godt humør i forvejen, bliver det gode humør fordoblet, når man er i en ramme, hvor man bare kan være glad.

Ni lokalafdelinger er det blevet til i årene siden opstarten i 2008, og på lørdag 3. juni finder den første Karmafest i Nordvestjylland sted i de smukke rammer hos Thisted Musikteater.

- Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi der er et fantastisk korps af frivillige og af værter og værtinder rundt omkring i byerne, der afvikler festerne, og hjælper med at udføre denne her mission.

Indtil nu har de danseglade på disse kanter været nødt til at rejse helt til Aalborg eller Aarhus for at komme med til festen, men nu er Thisted udpeget som hjemsted for Karmaklubbens 10. lokalafdeling, som samtidig bliver festkonceptets 2. lokalafdeling i Nordjylland.

- Selvfølgelig skal der god karma til Thy. Nogle har stillet spørgsmål ved, om nordjyderne nu er klar til det, men jeg må sige: Ja! Jeg har været rundt i hele landet de seneste 15 år, og nordjyder er bare nogle venlige og varme mennesker, der godt kan lide en god fest, tilføjer Lone.