Tysk par kørte fast på stranden midt i snestorm: Så rykkede lokale til undsætning

LØKKEN:Tirsdag eftermiddag stod mestendels i snestormens tegn, og det var ikke kun på vejene, at det kunne være svært at komme frem.

Også på stranden syd for Løkken måtte der assistance til. Et tysk par var nemlig kørt fast i sandet cirka en kilometer syd for Kallehavegård.

De var lidt desperate, da vandet var stigende.

Klokken 14.31 dukkede der et opslag op på Facebooksiden "Løkken hele året!" hvor der blev efterlyst hjælp til at få trukket tyskerne fri.

Og mindre end 45 minutter senere, kunne Kasper Nørgaard meddele i samme gruppe, at nu var de fri igen.

Han er medejer af Vestevent, og det var ham og firmaets indehaver Martin Svendsen, der kom de nødstedte til undsætning.

- Vi blev kontaktet af en fra Løkken om, at der var nogle tyskere, som sad fast et eller andet sted på stranden. Så vi hopper i vores Land Rover og kører først til den nordlige del af stranden.

- Men havet stod rigtig langt oppe, så vi kørte syd om molen, og måtte faktisk køre ude i vandet flere steder, da det stod så langt oppe på grund af blæsten, der nok nærmede sig de 30 meter i sekundet i vindstødene, fortæller Kasper Nørgaard.

De fandt ret hurtigt den tyske van et par kilometer syd for selve Løkken.

- De holdt ude ved bækken og sad fast i en sandbanke. Og det var ellers en fin VW Campervan med snekæder og det hele, men den er meget tung og har ikke meget frihøjde. Men det har vores Land Rover, og vi har investeret i et stærkt spil med stålwire på, så gik det relativt nemt med at få dem fri, siger Kasper Nørgaard.

Her kan du se en video, som Kasper optog, mens de hjalp de fastkørte:

Har man selv brug for hjælp på et tidspunkt, findes der en Facebookgruppe med en gruppe mennesker, der har et godt hjerte for at hjælpe folk i nød nede på stranden.

For eksempel med starthjælp, luft til hjul, små reparationer og fritrækning. De dækker området fra Ejstrup til Løkken Strand, og kan følges her: