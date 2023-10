Uddeler gratis islagkage: Isproducent fejrer 90 år

Den 9. oktober 1933 – for 90 år siden – skabte Sigurd Laurids Sørensen fundamentet til det, vi i dag kender som Premier Is.

Siden da er der løbet ubegribelige mængder fløde gennem ismejeriet, og i dag er Premier Is, med hovedsæde i Thisted, Danmarks største på sit område.

- Selvom der er gået 90 år, er der mange ting, der stadig består. For godt nok er Premier Is bygget på stolte traditioner, men modet til at skille sig ud og evnen til at forudsige trends og tendenser har ikke forandret sig. Det er en arv, vi værner om og er særligt stolte af, siger Claus Dahlmann Larsen, administrerende direktør i Premier Is.

I anledning af 90-års fødselsdagen vil Premier Is servere en stor islagkage formet som isbjørnen Nanok til alle fremmødte.

Fødselsdagsfesten finder sted lørdag 7. oktober fra kl. 11-13 på Store Torv i hjertet af Thisted.

- Thisted har en helt særlig betydning for Premier Is, og derfor håber vi naturligvis, at så mange som muligt har lyst til at fejre 90-års fødselsdagen sammen med os. Fødselsdag fejres bedst med kage, og vi glæder os meget til at byde på Nanok-islagkage – intet mindre kan gøre det, siger Claus Dahlmann Larsen.

På dagen vil der desuden være konkurrencer og kreative aktiviteter i Premier Is' butik på Store Torv.