<p>I denne uge vandt et sportshold fra Aalborg danmarksmesterskabet med en sejr på udebane i Herning. <strong>Hvem?</strong></p>

<p>Den tidligere storfisker Henning Kjeldsen købte for nylig en samling med 117 fartøjer. <strong>Hvilke?</strong></p>

<p>Aalborg Portland offentliggjorde i denne uge et regnskab, der viste et rekordstort overskud. <strong>Men hvor stort var overskuddet i kroner?</strong></p>

<p>Benny Henrik Hansen fra Løgstør blev i denne uge formand for en stor organisation. Hvilken?</p>

<p>Aalborg Lufthavn har indført betaling for parkering og fortæller nu, hvad man regner med at tjene på det om året. <strong>Hvor meget er det?</strong></p>

<p>En skandinavisk midtbanespiller har i denne uge fortalt, at han endeligt har besluttet at forlade AaB til sommer. <strong>Hvem?</strong></p>

<p>Det blev i denne uge offentliggjort, at ansvarshavende chefredaktør Karl Erik Stougaard, forlader Det Nordjyske Mediehus til fordel for et andet dansk medie. Hvilket?</p>