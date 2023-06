Unge fester og sviner: Efterlader knust glas på fodboldbanen

AABYBRO:Det er fredag aften og vejret er godt. For flere unge i Aabybro betyder det, at de gerne vil mødes og feste. Der er bare ikke noget egentlig sted, det kan foregå i byen, og derfor ender de ofte under halvtaget hos fodboldklubben Aabybro Idrætsforening.

Det er der sådan set ikke noget galt i, problemet er bare, at de unge efterlader væltede parasoller, smadrede flasker og affald, så foreningens frivillige må gå og rydde op efter de festglade unge.

Det fortæller foreningen formand, Hans Arne Lillien Pedersen.

- Vi har oplevet det før, og vi forsøger altid at komme i dialog med dem. For de må gerne være dernede, bare de ikke laver svineri og ødelægger tingene.

Italesat på Facebook

I et forsøg på at komme i dialog med de unge, og deres forældre, har foreningen derfor lavet et opslag på Facebook, hvor de fortæller om problemerne.

Et opslag, der er blevet flittigt delt i byen.

- I stedet for at ringe til politiet prøver vi at gå fornuftens og dialogens vej. Vi kan godt forstå, at de mangler et sted at være, men de må også forstå, at vi har nogle frivillige, der skal gå og rydde alt det her op. Det er det, der er vores hovedbudskab.

- Jeg har meget stor forståelse for, at de unge mangler et sted at være, men det er bare træls, hvis det er et stort svineri nede hos os. For det er ene frivillige, der skal gå og rydde op, siger foreningsformand Hans Arne Lillien Pedersen. Arkivfoto: Flemming Dahl Jensen

Problemet med unge, der sviner og efterlader knust glas under halvtaget og på græsbanerne er ikke nogen ny problematik. Foreningen har også oplevet det tidligere år, dog mest om sommeren.

- Vi har snakket om, hvorvidt der skal sættes videoovervågning op, men det synes vi sgu også er et drastisk skridt at tage. For hvis de opfører sig ordentligt, er vi sådan set ligeglade med, hvem de er. Så det er for at tale til de unges fornuft. Jeg tror altid dialog hjælper.