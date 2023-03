Vejene er spejlglatte: Uheld spærrer motorvejen flere steder

NORDJYLLAND:Vejen er flere steder spejlglatte på motorvej E45 i Nordjylland.

Det konstaterer vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Konklusion kommer efter politiet har været ude til tre færdselsuheld på motorvej E45 inden for to timer.

Det første uheld skete kort før klokken 18.00, da chaufføren mistede herredømmet over sin lastbil og gled af kørebanen.

Lastbilen endte på marken ved siden af motorvejen og har brug for hjælp til at blive trukket fri.

Det kommer til at have betydning for trafikken klokken 21.00.

- Vi er nødt til at spærre motorvejen, mens vi trækker lastbilen fri. Omkring klokken 21.00 vil motorvejen være helt spærret i sydgående retning, siger vagtchefen.

Det glatte underlag var kort tid senere igen drilsk.

Klokken 19.32 var det skyld i et solouheld på motorvej E45 ved Fårup syd for Hobro. En billist påkører et autoværn, da vedkommende mister herredømmet over sin bil.

Fem minutter senere stødte to biler sammen på motorvej E45 ved Bouet nord for Limfjordstunnellen.

- De to biler påkører hinanden med lav hastighed, og så snurrer de rundt på vejen på grund af glatfører, siger vagtchef.

Motorvejen var kortvarigt spærret, mens redningsmandskabet fik hevet bilerne væk fra vejen.

Der blev lavet omkørsel via til- og frakørslerne.

Der er ikke sket personskade i nogle af de tre uheld.

- Færdselsuheldene kom lige som perler på en snor, konstaterer vatchefen.

DMI afblæste tirsdag aften 18.00 varslingen om snestorm, men det betyder ikke, at det er ufarligt at køre i Nordjylland.

- Vores patruljer melder ind, at der flere steder i Nordjylland er spejlglat, siger vagtchef Jesper Sørensen.

Politiet opfordrer billister til at køre efter forholdene.