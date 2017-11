Frivillige må ikke tage job fra ansatte

DRONNINGLUND: Samarbejdet mellem frivillige og ansatte kan godt fungere. Det er Plejecentrene Elmehøj i Øster Brønderslev og Hellevadlund i Klokkerholm et typisk eksempel på.

Netop kombinationen af frivillige og lønnede medarbejdere var ét af de store temaer på valgmødet på Dronninglund Kunstcenter.

LO-formand Ole Andersen lagde op til debat om emnet med frivillighed kontra lønnede medarbejdere. Han berettede om et eksempel, hvor en kommune har fyret medarbejdere i den grønne afdeling, og beskeden til borgerne i de mindre byer var, at så kunne borgerne selv passe områderne.

- Det er ikke en god idé, sagde Ole Andersen.

Fra Brønderslev Kommune var der et eksempel, hvor en ledig malersvend var blevet opfordret til at male på sit barns skole - på frivillige basis. Maleren sagde nej, men alligevel blev hun spurgt til råds om gode råd til forældre-projektet.

Et tredje eksempel fra Kristian Kristoffersen, var en pædagog, der gik på pension, og da hun forlod institutionen, blev hun spurgt, om hun ikke kunne tænke sig at blive frivillig medarbejder.

- Hun sagde heldigvis nej. En sådan handling kan man ikke være bekendt.

Jette Ramskov, der er leder af Elmehøj og Hellevadlund, sagde, at det fungerer fint på de to plejehjem med frivillige.

- De frivillige går ikke ind i beboernes stuer. Og der er altid en medarbejder med, der kan made den ældre eller hjælpe vedkommende på toilet. De frivillige er gode til at arrangere fester med mere, som beboerne elsker, sagde Jette Ramskov.

Jette Ramskov understregede, at der er helt klare grænser for arbejdsfordelingen.

Asger Nielsen (ALT) mener udmærket, at private og offentlige institutioner kan arbejde sammen.

Peter Stecher (K): - Vi er jo rigtig mange frivillige. Vi, der går ind i politik, er jo også en slags frivillige.

Henning Jørgensen (SF): - Der skal være en aftale om, hvad frivillige skal udføre. Det er også et spørgsmål om værdighed og kvalitet.

Henning Jørgensen mener, at ældre har brug for professionel hjælp.

- Det er uværdigt, hvis der ikke er den nødvendige hjælp, sagde han.

Leif Gammelgaard (EL) understregede, at kerneopgaver i kommunerne aldrig må blive overtaget af frivillige.

Det forsikrede Gitte Krogh ikke sker.

Også turisme-politikken var oppe at vende. Det var Kristian Kristoffersen fra Borgerlisten, der åbnede debatten om det område.

- Jeg har hørt, at det er en elev, der står for turisme-politikken i kommunen, mens man i f.eks. Hjørring har en medarbejder, der kun tager sig af turismefremme.

Arne M. Jensen (S): Man skal ikke tro på alle forlydender. Det er direkte forkert.

Det er Arne M. Jensens opfattelse, at det er en god idé, at turisme-området er tilknyttet erhvervsområdet.

Da mødet blev holdt på Dronninglund Kunstcenter, var dette hus også til debat. Der lød fra politiker-side mange positive omkring kunstcentret som kulturens højborg.

Gitte Krogh (V): - Vi snakker meget velfærd. Men kultur er også velfærd. Der skal være plads til kultur. Når man åbner aviserne, bugner det med tilbud om kulturelle arrangementer. Det er virkelig en force for Brønderslev, som vi kan være stolte af.

Frede Hansen (R): - Kunstcentret er bedre reklame for kommunen end når borgmesteren deler lagkage ud. Der kommer mange folk langvejs fra, for at besøge kunstcentret.

Arne M. Jensen kaldte kunstcentret for et fantastisk hus.

- Et sådant sted er der brug for frivillige ildsjæle, og det er der. Vi skal understøtte dette kunstcenter. Vi er kendt for at være en kulturkommune.

Asger Nielsen beklagede, at der i den nuværende valgperiode er sparet 20-25 procent på kulturen.

Poul Erik Andreasen (S) beklagede, at der hele tiden snakkes økonomi.

- Hvis de rige, der har råd til det, betalte skat, vil det gå meget bedre. Men man kan finde en stor gruppe af rige i skattely.

Poul Erik Andreasen efterlyste en forklaring på, hvorfor ældreomsorgsudvalget skiftede holdning i sagen omkring tomme plejehjemsboliger.

Gitte Krogh sagde, at man ikke lejer boliger ud til andre, når der er brug for pladserne til ældre på venteliste.

Kristian Kristoffersen efterlyste psykologhjælp til alvorligt syge.

- Det er der kun 27 af landets 98 kommuner, der kan tilbyde.

Gitte Krogh lovede, at det er noget af det, der arbejdes på.

LO Brønderslev-Dronninglund var arrangør af valgmødet. Det var et noget anderledes valgmøde, hvor spørgerne fik god lejlighed til at stille spørgsmål, og politikerne skulle lytte mere end tale.

Forud for valgmødet var der rundvisning på Dronninglund Kunstcenter, der har en dansk-japansk udstilling for tiden.