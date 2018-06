Frode og kongen skal bytte plads

MORS: Et forslag med en duft af Enhedslistens aldrig officielt opgivne revolutionsdrømme har fundet vej til Morsø Kommune. Partiet, der ikke er repræsenteret i Morsø Kommunalbestyrelse, har skrevet til de fire partier, der sidder der, med et ønske om at få byttet om på to statuer i Nykøbings centrum: Kong Christian IX på Rådhustorvet og Frode Jakobsen på Støberitorvet.

Begrundelsen er ikke kunstnerisk eller æstetisk, men politisk. Enhedslisten mener, at Frode Jakobsen var en demokratisk fortaler og hædersmand i modsætning til den tyskfødte konge, som regerede fra 1863 til 1906.

- Vi finder, at ombytning af statuerne vil være en god og relevant grundlovsgave til borgerne i Morsø Kommune. Grundloven er fundamentet for vores folkestyre, og det vil derfor være rigtigt at reservere byens fornemste placering til en af folkestyrets fremmeste forkæmpere, lyder det blandt andet fra Bo Fink.