12 drenge sidder stadig fanget i thailandsk grotte: Nu får de fibernet

THAILAND: Frømænd gør onsdag et forsøg på at etablere internet i en grotte i det nordlige Thailand, hvor 12 unge fodboldspillere og deres træner har siddet indespærret siden 23. juni, da grotten blev oversvømmet.

Myndighederne har tidligere uden held forsøgt at skabe en elektronisk forbindelse til gruppen.

Kommunikationstekniker Phoowanart Keawdum siger, at man kan ringe og tale med drengene, så snart kablet er trukket og forbundet.

Thailandske myndigheder forsøgte tirsdag en lignende mission. Men udstyret blev ødelagt af vand.

I en nyoptaget video siger drengene og træneren, at de har det godt. To frømænd opholder sig fast hos gruppen inde i grotten.

Myndighederne har endnu ikke fundet ud af, hvordan man skal få drengene ud. Men man regner med, at det vil tage lang tid.

I optagelsen fra onsdag morgen ses en frømand, der er ved at behandle sår på fødder og ben på en af drengene.

Frømændene har også arbejdet med at lære drengene at dykke. Det kan vise sig, at dykning er den eneste vej ud.

/ritzau/AP