Quintana tog etapen - Thomas kom tæt på Tour-sejren

CYKELSPORT: Colombianske Nairo Quintana (Movistar) triumferede, og waliseren Geraint Thomas (Sky) udbyggede føringen i den samlede stilling, da cykelrytterne i Tour de France onsdag kørte 17. etape.

Etapen i Pyrenæerne var kun på 65 kilometer, men den indeholdt to kategori 1-stigninger og til sidst en hård afslutning opad uden for kategori på 16 kilometer.

Først på den afsluttende stigning kom der for alvor gang i sagerne blandt favoritterne, og her viste det sig, at Chris Froome (Sky) næppe vinder Touren i år.

Nairo Quintana fik oprejsning for et ellers noget skuffende Tour de France, da han kørte alene over målstregen.

Geraint Thomas kom endnu tættere på den samlede sejr i kampen mod sin holdkammerat Chris Froome og Tom Dumoulin fra Sunweb-holdet.

Froome gik ned på afslutningen og har med stor sandsynlighed forspildt sin chance for at vinde i år.

Den meget omtalte "grid start" på etapen blev en historisk fuser.

Rytterne var i startområdet placeret efter deres placering i klassementet, således at topfolkenes hjælperyttere var relativt langt tilbage.

Men i stedet for at køre væk fra start og lade Geraint Thomas og Chris Froome tage beslutninger uden hele Sky-holdet omkring sig, kørte også de øvrige podiebejlere fra start i et langsomt tempo, så alle hjælpere kunne komme op.

Allerede efter et par kilometer var løbet derfor, som det har fået skældud for at være alt for ofte: Andenvioliner lå i angreb, og nede bagved sad Sky-holdet uimodsagt i front af feltet og bestemte farten.

Franske Julian Alaphilippe (Quick-Step) tog på et nyt togt i sit forsvar af den prikkede bjergtrøje, og i anden gruppe sad spanske Alejandro Valverde og gav forhåbninger om, at hans Movistar-hold på et eller andet tidspunkt ville forsøge at sætte Sky under pres.

AG2R-holdet forsøgte lidt, men det kostede ikke andet end en udskilning i favoritgruppen, hvor alle de store podiebejlere stadig var samlet ved foden af den 16 kilometer lange stigning op til mål.

Her angreb irske Dan Martin (UAE Emirates) og Nairo Quintana.

Lidt efter kørte sloveneren Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) væk, og han fik selskab af Chris Froome, som dermed fik et alibi for at køre væk fra Geraint Thomas.

Den førende i løbet var fortsat placeret i favoritgruppen sammen med blandt andre Tom Dumoulin, der lå nummer tre inden etapen.

Den hollandske Sunweb-rytter måtte i arbejdstøjet og trække, indtil Froome og Roglic var indhentet.

På det tidspunkt var danske Jakob Fuglsang (Astana) blevet sat fra gruppen med favoritter.

Helt i front lå danskerens holdkammerat Tanel Kangert fra Estland og forsøgte at holde føringen i et udbrud, men det lykkedes ikke.

Han blev indhentet af Nairo Quintana og polakken Rafal Majka (Bora).

Bagude kæmpede Dan Martin for at komme op til duoen, som cirka 6,5 kilometer før mål blev splittet op.

Rafal Majka kunne ikke holde hjulet på Nairo Quintana, der fortsatte alene mod målstregen.

Bagude angreb Tom Dumoulin, da der resterede cirka to kilometer, og af Sky-topduoen kunne kun Geraint Thomas køre med, mens Chris Froome blev hængende bagude.

Nairo Quintana vandt etapen med 28 sekunders forspring ned til Dan Martin.

Geraint Thomas blev nummer tre yderligere 19 sekunder efter, og han erobrede fire bonussekunder. Fem sekunder senere kom Tom Dumoulin over målstregen.

Chris Froome kom i mål 48 sekunder efter Geraint Thomas.

I den samlede stilling mistede Chris Froome andenpladsen til Tom Dumoulin, der er 1 minut og 59 sekunder efter Geraint Thomas.

Froome er selv 2 minutter og 31 sekunder efter den førende rytter på tredjepladsen.

Jakob Fuglsang sluttede fire minutter efter Nairo Quintana som nummer 15. Danskeren dumpede en enkelt placering ned samlet og er nummer ti med et minus på 9 minutter og 31 sekunder i forhold til Geraint Thomas.

Etapen var den næstsidste i bjergene i årets Tour de France, der slutter på søndag i Paris.

Torsdag skal rytterne ud på en flad etape.

/ritzau/