USA: Hører man til typen, der allerede nu bander og svovler over udsigten til at skrabe isen af bilruden, når frosten rammer Nordjylland i næste uge, så kan der være hjælp at hente.

For den amerikanske meteorolog Ken Weathers er kommet op med et vidundermiddel med to ingredienser, som fjerner isen på få sekunder.

Opskriften, som han delte på YouTube for et års tid siden, kan være en stor hjælp til billister i næste uge.

Man skal bruge 2/3 isopropylalkohol, og 1/3 vand. Det blandes sammen og hældes i en frostøver, og så er man ellers klar til at blive frosten kvit.

Isopropylalkohol kan købes i de fleste byggemarkeder, og det er vigtigt at bruge koldt vand i opskriften. Det skyldes, at varmt vand på en frossen rude kan få glasset til at splintre.

Se Ken Weathers vise opskriften og virkningen i videoen her, og husk at køre forsigtigt.