Frugtlageret lukker ned

THISTED: For ejerne af Frugtlageret, der er en afdeling under Ove. R. Nielsen ApS, var det en svær beslutning, da man valgte at stoppe med aktiviteterne i den del af firmaet.

- Jeg havde da helt set, at vi kunne sælge det, siger Jan Ulnits fra ejerkredsen, der også tæller hans bror Kim og et familiemedlem mere.

Broderen fortsætter dog med en anden gren, som hedder OR Produkter på adressen, som er hjørnet mellem Industrivej og Kronborgvej i Thisted.

Ove R. Nielsen etablerede grunden til firmaet i 1951 og for omkring 15 år siden købte de to sønner firmaet af forældrene og da engros-delen blev solgt fra for to år siden begyndte de to brødre at vurdere om fremtiden for Frugtlageret.

Foreløbigt er der ophørsudsalg til glæde for de almindelige kunder, men skulle der dukke en køber op til det hele, så er det også en mulighed.