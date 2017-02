HJØRRING: Joakim Mattssons og Erik Rasmussens ønsker til, hvordan træningen skulle foregå i Vendsyssel FF kunne ikke forenes. Derfor endte Erik Rasmussen mandag med at smide svenskeren på porten og selv overtage cheftrænerposten.

- Det var da et lidt frustrerende forløb for både Joakim og mig, for jeg ville gerne komme ind uden at ændre for meget for holdet, men omvendt erfarede jeg, at Joakim og jeg lå vanvittigt langt fra hinanden.

Jeg havde håbet på, vi kunne ramme hinanden nogenlunde, men jeg har fuld respekt for, Joakim holder fast i den måde, han vil gerne træne på, siger Erik Rasmussen.

Han kalder det for "noget lort", at udgangen blev en trænerfyring. De forskellige ønsker til træningen blev dog afgørende. Erik Rasmussen og den nye investorgruppe ønsker en forretningsmodel, som hviler på at udvikle talenter og sælge dem.

Derfor mente Erik Rasmussen, at der var behov for mere individuel træning i Vendsyssel. I sine få uger som assistenttræner for Joakim Mattsson oplevede den tidligere Superligatræner, at svenskeren i højere grad fokuserede på holdtræning såsom presspil og pasningsøvelser.

Derfor var Erik Rasmussens fodboldfilosofi ikke forenelig med, hvad svenskeren praktiserede, og så blev Rasmussen ny cheftræner. Det var ellers ikke planlagt, da han og investorerne blev en del af klubben i begyndelsen af januar.

- Investorerne kan godt lide min spillefilosofi, men der var ikke nogen aftale om, jeg skulle være cheftræner. Aftalen var, jeg skulle have at gøre med de overordnede linjer med hensyn til spillertyper i truppen, og hvordan der skulle trænes, siger Erik Rasmussen.