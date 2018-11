Frustreret Kuhn: Vi kommer elendigt fra start

FODBOLD: Hobro IK kunne ikke følge op på sejren over Vejle, da holdet fredag aften tabte med 1-0 på udebane til OB.

Et tidligt mål af Janus Drachmann skulle vise sig at blive kampens eneste, men det var også fynboerne, der havde de største chancer derudover.

Og især i kampens indledende fase var fynboerne dominerende.

- Det er utroligt frustrerende, at vi kommer så dårligt ud til kampen, for det var netop noget, vi havde fokus på inden kampen. At vi skulle kommeordentligt fra start. De spiller rundt om os hele tiden, og vi er konstant bagefter i duellerne. Og frem for alt rammer de os i mellemrummene, siger cheftræner Allan Kuhn.

- Det var simpelthen nødvendigt at lave om på taktikken, så vi fik fem på midtbanen, så vi kunne lukke ned for de mellemrum, og defra synes jeg indstillingsmæssigt, at vi ligner et vinderhold. Og det skal holdet have ros. Vi får skabt enkelte muligheder, og især til sidst, da vi lukket helt op de sidste 10 minutter, så fik vi den chance, der skulle have givet mål, siger han.

Allerede på tirsdag tørner de to mandskaber samme igen - denne gang i Sydbank Pokalen, hvor det er Hobro, der har hjemmebane.

- Nu må vi lige se, hvor mange, der er trætte til den kamp. Men det er da rigtigt, at jeg ikke er i tvivl om, hvad der skal laves om til det opgør, siger Allan Kuhn inden en uge, der byder på to kampe.