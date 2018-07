Wozniacki frustreret efter exit

TENNIS: Caroline Wozniacki kom til Wimbledon med en frisk turneringssejr fra Eastbournes græs og havde gjort sig forhåbninger om at præstere karrierens bedste Wimbledon-resultat.

Men sådan gik det ikke. Den andenseedede dansker tabte onsdag i anden runde til russeren Ekaterina Makarova med cifrene 4-6, 6-1, 5-7.

- Det er frustrerende, fordi jeg følte, at jeg havde en rigtig god chance for at gå langt og måske vinde turneringen her, siger Wozniacki til Ekstra Bladet.

- Så det gør ekstra ondt at tabe denne kamp i dag, for jeg føler ikke, at Makarova kan holde sit niveau og vinde turneringen.

- Det er frustrerende at se modstandere spille sådan mod mig og måske tabe i næste runde, fordi de ikke kan holde det niveau videre frem.

Wozniacki var bagud 1-5 og var nede med fire matchbolde ved stillingen 3-5 i afgørende sæt, men kæmpede sig tilbage og udlignede til 5-5. Blot for at tabe to partier og dermed kampen.

Makarova spillede med stor risiko og havde i første og tredje sæt stor succes med sine flade, aggressive slag.

- Jeg følte hele tiden, det kunne gå begge veje. Men heller ikke ved 5-5 følte jeg mig komfortabel, for hun blev ved med at gå efter linjerne.

- Jeg prøvede at finde min rytme og gav hende ekstra slag at slå, miksede det lidt op. Men i tredje sæt begyndte hun at ramme linjerne rent, og så gik det hele hendes vej igen, lyder det fra Wozniacki.

Hun er seks gange nået frem til ottendedelsfinalen i Wimbledon, men har hver gang tabt på dette stadie.

/ritzau/