Frygt for brand ville ødelægge grønt område

NORS: Det kunne have udviklet sig til en større naturbrand, da der mandag eftermiddag omkring kl. 14.20 udbrød brand i et cirka 35 kvadratmeter overdækket skur ved Nors Børnehus på Bykernen i Nors.

Skuret der bliver brugt som bålsted samt til opbevaring af brænde og fliser stod ikke til at redde, men brandfolkene sørgede for, at ilden ikke spredte sig til et større grønt område.

- Der er meget tørt derude, og ilden havde også fået fat i de første træer og noget af græsset ved siden af skuret, men vi fik heldigvis hurtigt kontrol over ilden, og vi brugte også tid på en grundig efterslukning, så ilden ikke skulle bluse op igen, siger indsatsleder Lars Enevoldsen fra Nordjyllands Beredskab i Thisted.

Det er uvist, hvad der var årsag til branden.

Foto: Diana Holm