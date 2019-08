Frygten kan kureres: Bekæmp din fobi for dyr

DYR: Hvis bare tanken om en lodden krabat med otte ben, der spæner hen over gulvet, får det til at løbe koldt ned ad ryggen, er du ikke alene. Af alle dyr er edderkoppen nemlig det, som vi mennesker frygter mest.

Det viser et nyt forskningsstudium fra Karlsuniversitet i Prag, hvor 2000 deltagere er blevet eksponeret for billeder af dyr i forskellige kategorier.

Edderkopper og andre dyr som for eksempel kakerlakker scorer højt på skalaen over dyr, vi er meget lidt begejstrede for. Også slanger og parasitter er blandt de væsener, der i høj grad fylder os med frygt og afsky.

Men er du en af dem, der får kuldegysninger ved tanken om visse dyr, så er der håb forude. For frygt og afsky for bestemte dyr kan nemlig kureres.

Det fortæller psykolog Eivind Johansen fra Psykologerne Johansen og Kristoffersen.

- For at komme din angst for bestemte dyr og kryb til livs skal du gradvist eksponeres for dyret, indtil du vænner dig til det, fortæller han.

Nogle dyr er selvfølgelig lettere at blive eksponeret for i virkeligheden - eksempelvis edderkopper og kakerlakker - hvorimod det kan være lidt mere besværligt at få fat i en slange.

Hvis det er helt umuligt at få fat i det dyr, angsten omhandler, så prøv i stedet med billeder af dyret.

- Start derefter med at spørge dig selv, hvad der ville ske, hvis du var alene i et rum med en edderkop eller det andet dyr, du frygter, og ikke kunne slippe væk, siger Eivind Johansen.

Flyt grænserne

Du skal finde en person, der kan hjælpe dig med eksperimentet, hvor du først eksponeres for dyret på afstand - for eksempel i et syltetøjsglas med låg på, hvis der er tale om et mindre dyr.

Herefter skal du eksponeres for dyret tættere og tættere på. Måske også med større og større dyr, hvis det giver mening.

- Fortsæt med at flytte grænserne, indtil du føler dig tryg ved at røre ved dyret, siger Eivind Johansen.

Pointen er, at der skal ske en fysiologisk tilvænning til dyret, så din angstreaktion gradvist bliver svækket.

- For hver situation skal du rangere din frygt på en skala fra nul til ti, siger han.

Nul er ingen angst - ti er den værste angst, du kunne forestille dig.

- Start med en situation, der er på fire-fem på skalaen. Du skal ikke vente, til angsten er helt væk, men gå videre, så snart du føler, at du kan overskue den næste situation, forklarer psykologen.

Ifølge Eivind Johansen kan langt de fleste mennesker - 95 procent - helt slippe af med fobien.

- For mange vil det indebære, at de kan klare, at eksempelvis en edderkop kravler rundt på dem uden problemer, siger han.

Uf, et kryb! *Forskere fra Karlsuniversitet i Prag har undersøgt, hvordan vi reagerer på billeder af forskellige dyr. * Det drejer sig om hvirvelløse dyr som for eksempel kakerlakker, om slanger og krybdyr, mus og rotter, parasitter som for eksempel bændelorme og endelig hus- og kæledyr. * Edderkopper er de mest frygtede dyr, men også kakerlakker, myrer, hvepse, slanger og parasitter vækker frygt og afsky hos mange. Kilde: forskningsstudiet ”Scary and nasty beasts: Self‐reported fear and disgust of common phobic animals”. Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/