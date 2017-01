HJARDEMÅL KLIT: Der bor muligvis kun en lille håndfuld mennesker i det lille samfund Hjardemål Klit, men de føler alle, at de burde have lov til at bo i deres hjem, som de har gjort i årtier.

Men de nyeste planer om at udvide testcenteret i Østerild med endnu tre møllepladser kan betyde, at de bliver eksproprieret og dermed er det slut med fastboende.

Regeringen har besluttet, at der skal udarbejdes VVM-undersøgelse af en udvidelse af testcenteret. En af de tre planlagte pladser er mod nord, og dermed rykker møllerne så tæt på Hjardemål Klit, at der skal nedlægges boliger.

- Jeg er skuffet, for da centeret blev bygget sagde man, at nu kom der ikke mere, siger Dorthe Bach.

Hun har boet I Hjardemål Klit i otte år og har valgt stedet på grund af sin ægtefælle, naturen og stilheden.

Vindmølleindustrien har længe presset på for at få flere testpladser.

Men om det betyder enden på Hjardemål Klit, er endnu uvist, for der skal først udarbejdes en VVM-undersøgelse, inden regeringen og Folketinget beslutter sig.