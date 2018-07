Frygter for trafiksikkerheden

THISTED: - Vi har allerede oplevet mange gange, at uopmærksomme bilister har været lige ved at ramme en cyklist her. Og nu skal de også til at kigge på et skilt - det er helt tosset!

Ordene kommer fra Jane Bliksted, der sammen med manden Thomas Kristensen og deres børn bor på Østerbakken i Thisted. På græsarealet overfor deres hus skal der opsættes et fire meter højt LED-skilt, og familien frygter, at det kan give alvorlige konsekvenser i trafikken på Østerbakken, hvor det omkring huset er tilladt at køre 80 km/t.

- Hele ideen med at opsætte et skilt er jo netop at fjerne bilisternes opmærksomhed fra vejen. Vores børn cykler her og skal krydse vejen hjem fra skole, og derudover bruger både børnehaven og løbere vejen.

Sammen med en række naboer klagede familien til Thisted Kommune, der dog alligevel gav tilladelse til skiltet.

Vedhæftet svarbrevet fra kommunen indgår også Finn Haghs bemærkninger. Han er fagkoordinator ved Midt- og Vestjyllands Politi, og selv om han vurderer, at der ingen nævneværdig risiko er ved placeringen, er han dog lunken ved ideen om LED-skilte.

- Det er vores holdning, at vi helst var digitale lysreklameskilte foruden, da de uanset sikreste placering udgør en risiko for trafiksikkerheden. Når vi alligevel accepterer dem på steder, hvor vi vurderer, at risikoen er minimal, hænger det sammen med, at vi må være realistiske og acceptere, at digital reklameskiltning er kommet for at blive, lyder det i hans bemærkninger.

Skiltet skal efter planen opsættes i en V-form, så der kan reklameres i begge retninger. Selve skærmen bliver 313 cm høj og 235 cm bred, mens skiltet i sin helhed bliver 425 cm højt.