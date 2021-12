Frygtindgydende forsvar løfter Danmark til ny kæmpesejr

GRANOLLERS:Et helt utroligt stærkt forsvar og en målvogter i særklasse.

Det lyder som en reprise fra de tidligere kampe ved dette VM, men det danske håndboldlandshold løftede niveauet endnu en tand, da Tyskland blev banket med 32-16 i sidste mellemrundekamp.

Efter seks store sejre i seks kampe venter en kvartfinale mod Brasilien på tirsdag. Og er medaljedrømmene så småt begyndt at melde sig hos spillerne, er det forståeligt.

Den defensiv, landstrænerduoen har fået skruet sammen, er ganske enkelt imponerende og kan bringe holdet langt.

Både før og efter pausen bragte forsvarsmuren det ellers udmærkede tyske mandskab på kanten af fortvivlelse.

De tyske skytter mistede både lysten og selvtilliden og spillede i perioder, som om bolden var lavet af våd håndsæbe.

På papiret burde de to hold være ganske jævnbyrdige. Men på banen var historien en anden. Danmark var nemlig i fuld kontrol, og kampen fik et forbløffende forløb.

Der gik således næsten ti minutter, før Tyskland fik passeret den storspillende Althea Reinhardt. Der var spillet 24 minutter, før en anden tysker end Alina Grijseels kom på måltavlen.

Da havde Reinhardt allerede haft 12 redninger.

At Danmark ikke førte mere end 13-8 ved halvtid, skyldtes et par sjuskefejl i slutfasen, og at de danske fløjspillere havde det mere end svært i afslutningspillet.

Team Esbjergs Dinah Eckerle havde totalt krammet på Lærke Nolsøe og havde også godt styr på Trine Østergaard i den anden side.

Til gengæld havde Danmark et offensivt trumfkort i Mie Højlund, der var tilbage på holdet efter at have plejet en fodskade mod Tjekkiet i fredags.

Den sprælske playmakers dynamik var igen et opløftende element i angrebsspillet, og det var Højlund, der med to kanonkugler gav Danmark en perfekt start på anden halvleg.

Line Haugsted var ud over at styre et forrygende forsvar også en trussel i de hurtige overgange. Hvor hun tidligere har haft lidt rigeligt med afbrændere, sad samtlige hendes fem afslutninger denne gang, som de skulle.

Men det var og blev Althea Reinhardt, der var kvinden i centrum.

Da hun 12 minutter inde i anden halvleg reddede en tysk friløber, tog Dansk Håndbold Forbunds formand, Morten Stig Christensen, sig vantro til hovedet på tribunen.

Danmark lukkede blot tre mål ind i halvlegens første halvdel. Og med en føring på 22-11 var den kamp selvfølgelig for længst afgjort.

Og som tidligere i turneringen voksede det danske forspring sig større og større, jo længere kampen skred frem.

Det tyske forsvar mistede sin snert, og det endte for sjette gang ud af seks mulige med en dansk sejr med en tocifret målforskel.

