Frysetørret mad holdt to sejlere i live i månedsvis

USA: De to amerikanere Jennifer Appel og Tasha Fuiaba stævnede i foråret ud fra Hawaii med Tahiti som destination. Med om bord på båden havde de deres to hunde.

Men 30. maj blev bådens motor ødelagt under et uvejr. De to kvinder håbede dog, at de kunne nå land ved brug af sejl, rapporterer tv-kanalen CBS News.

Planen var at nå Tahiti efter nogle få uger på havet.

Efter to måneder på Stillehavet begyndte de at sende nødsignaler, men der var ingen fartøjer, som var tilstrækkeligt tæt på dem til at kunne opfange signalerne. De var kommet væk fra de store sejlruter.

De to kvinder overlevede, fordi de havde tilstrækkeligt med frysetørret mad, havregryn, pasta og udstyr til vandrensning.

Jennifer Appel og Tasha Fuiaba, der begge er fra Honolulu, sejlede langt forbi deres destination i Tahiti og kom hundredvis af sømil ud af kurs. De begyndte at udsende nødsignaler dagligt.

Tirsdag i denne uge blev de opdaget af et taiwanesisk fiskefartøj omkring 1500 kilometer sydøst for Japan.

Fiskefartøjet kontaktede kystvagten på den lille amerikanske ø Guam, som koordinerede en nødhjælpsindsats med japanske, taiwanesiske og amerikanske myndigheder.

Onsdag morgen så Appel og Fuiaba amfibiefartøjet USS Ashland fra den amerikanske flåde, og de vidste, at de var reddet.

- Jeg er dybt taknemmelig for deres indsats for vores land. De reddede vores liv, siger Jennifer Appel ifølge CBS.

Kvinderne blev tilset af læger, fik mad og en seng at ligge i på flådeskibet. De vil blive på skibet, indtil det igen ligger til havn, oplyser den amerikanske flåde.

- Den amerikanske flåde assisterer alle kriseramte søfolk af alle nationaliteter og i alle situationer, siger kommandør Steven Wasson, der er øverstkommanderende på USS Ashland, ifølge nyhedsbureauet AP.

/ritzau/