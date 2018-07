Fuglsang begrænsede tidstab: Tænker stadig på klassement

CYKELSPORT: Selv om han to dage i træk er sakket agterud på hårde bjergetaper, er det fortsat en god placering i det samlede klassement, der er Jakob Fuglsangs fokus i Tour de France.

Han kom i mål på ottendepladsen på torsdagens store slag til Alpe d’Huez, men begrænsede trods alt tidstabet til vinderen, Geraint Thomas, til 42 sekunder.

- Jeg ved godt, at jeg var små fem minutter efter Geraint Thomas, da etapen startede, men der er mange andre, der ikke er alt for langt væk. Touren er stadig lang, og den slutter først i Paris, siger Jakob Fuglsang.

Han måtte slippe grebet i favoritgruppen med syv kilometer tilbage og valgte at køre resten af vejen i et lidt lavere tempo frem for at satse alt på at nå tilbage til rivalerne.

- Jeg tænkte, at der ikke var nogen grund til at gå i rødt og smide endnu mere tid. Jeg tænkte på klassementet.

- Det var vigtigere at køre i et tempo, jeg kunne holde til i stedet for at eksplodere. Det viste sig at kunne betale sig over for Quintana, som jeg fik skovlen under, siger Fuglsang.

Nairo Quintana forsøgte med et angreb på Alpe d’Huez, men kunne ikke holde tempoet og endte med at komme i mål fem sekunder efter den danske Astana-kaptajn.

- Selvfølgelig ville jeg gerne have siddet med fremme lidt længere, men alt i alt er jeg udmærket tilfreds, lyder det fra Fuglsang.

Efter torsdagens etape er han avanceret en enkelt plads i klassementet, hvor han nu er nummer 11.

