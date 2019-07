Fuglsang bringer gode nyheder efter 3. etape

CYKELSPORT: Jakob Fuglsang mærker klare fremskridt med sit højre knæ, der fik et kraftigt slag ved hans styrt i lørdags.

På mandagens 3. etape var Fuglsangs Astana-hold flere gange fremme og skrue tempoet op i fronten af feltet, og den danske kaptajn selv mærkede ikke meget til sit forslåede knæ.

- Da der blev åbnet op, følte jeg ikke så meget til knæet. Tankerne gik et andet sted hen, og adrenalinet hjalp måske lidt til at få smerterne til at forsvinde, siger Jakob Fuglsang foran holdbussen.

- Jeg vil ikke sige, det var 100 procent, men det var fint at sidde med fremme. Jeg kom over stregen sammen med (sidste års Tour-vinder, red.) Geraint Thomas.

Fuglsang tabte fem sekunder til formodede rivaler som Egan Bernal og Thibaut Pinot, men det lever han fint med, fordi fysikken bliver ved med at gøre fremskridt.

- Jo flere dage, vi får til at passere, jo bedre bliver jeg. Forhåbentlig heler jeg undervejs.

- Alt taget i betragtning var det en godt overstået dag, og det var fedt, at holdet satte sig frem, og vi tog teten og viste flaget lidt.

Offensiven handlede dog mest om at beskytte danskeren.

- Måske kunne Alexey Lutsenko prøve noget på afslutningen, men det var for at sætte pres på og for at få ryddet lidt ud, så der ikke blev alt for meget slåskamp ind mod mål, siger Jakob Fuglsang.

Han sad således med fremme, da Julian Alaphilippe (Quick-Step) kort før toppen af mandagens sidste stigning rykkede uimodståeligt fra feltet og holdt de 15 kilometer til målstregen i Épernay.

Her fik han både etapetriumf og den gule førertrøje at fejre.

