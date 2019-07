Fuglsang kritiserer franske rivaler: Fik hjælp af motorcykel

SAINT-ÉTIENNE: Jakob Fuglsang (Astana) var ikke helt tilfreds med den måde, Thibaut Pinot (FDJ) og Julian Alaphilippe (Quick-Step) fik lagt afstand til feltet på det sidste stykke af 8. etape af Tour de France.

Franskmændene fik ifølge danskeren hjælp af en motorcykel, da de stak af og sluttede som nummer to og tre på etapen 20 sekunder foran feltet.

- Jeg missede lige at komme med på dækket af de to franskmænd, da de røg på smæk af motorcyklen hen over toppen, så selv om vi var en del til at føre bagved, kunne vi ikke hente dem.

- Det kunne vi jo se, når vi sad nede bagved. Vi kunne se, at de sad på smæk af motorcyklen, siger Fuglsang foran holdbussen efter etapen.

Han havde håbet på en etapesejr til sig selv eller holdkammeraten Alexey Lutsenko, men angrebet fra de to franskmænd kom bag på Astana-rytterne.

- Holdet var godt kørende, det var små veje hele dagen og op og ned. Det var næsten lige så hårdt at sidde på dæk, som det var at sidde i front. Derfor forsøgte vi at sætte os op og se, om vi kunne skabe noget.

- Da de (Pinot og Alaphilippe, red.) angreb, sad jeg lidt for langt fremme. Jeg skulle nok have siddet længere tilbage og tættere på dem. Men sådan er det. Det var lidt en forspildt chance, siger Fuglsang.

Ifølge TV 2 er Fuglsang ikke den eneste, der er utilfreds med den måde, de to franskmænd kom væk fra feltet. Dan Martin (UAE Emirates) vil angiveligt gå til løbsledelsen og klage over episoden.

Det blev dog hverken Alaphilippe eller Pinot, der vandt etapen. Det gjorde Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) efter at have kørt i udbrud det meste af dagen.

Tredjepladsen til Alaphilippe var dog nok til, at han generobrede løbets gule førertrøje.

Han har 23 sekunder ned til Giulio Ciccone (Trek) på andenpladsen. Pinot er treer med 53 sekunder op til sin landsmand i gult.

Jakob Fuglsang er kravlet op på niendepladsen i det samlede klassement, hvor han har 1 minut og 42 sekunder op til Alaphilippe.

