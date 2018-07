Valgren og Fuglsang slap nådigt

CYKLING: Jakob Fuglsang er sluppet med et par småskrammer, efter at han for første gang i denne Tour de France var en tur i asfalten på tirsdagens 4. etape.

Med omkring 50 kilometer til mål var den danske kaptajn en af flere Astana-ryttere, der røg af cyklen, deriblandt Michael Valgren.

- Der kom en lyseblå bowlingkugle flyvende, siger Fuglsang om Valgren.

- Han kom fra venstre side af vejen, og jeg sad ovre i højre. Jeg nåede egentlig at komme forbi, men han fik lige fat i mit baghjul, og så røg jeg også ned, lyder det fra Fuglsang.

Sidste år fik han sine Tour de France-planer spoleret af et noget tilfældigt uheld, og han erkender, at det gibbede lidt i ham, da han røg mod asfalten.

- Ja, lidt. Jeg tænkte, hvad Søren skal man gøre for at undgå det? Jeg ved godt, at man skal sidde helt fremme, men det var altså ikke, fordi vi sad langt tilbage.

- Man skal også have holdet til at kunne sidde helt fremme, og vi har måske et hold, der gør, at vi kan være bekendt at sidde fremme i midten hele tiden. Engang imellem må man satse lidt, siger Fuglsang.

Kort før mål undgik han lige akkurat at blive involveret i endnu et styrt.

- Der var en, der slog en kolbøtte foran mig. Det var tæt på, men jeg slap heldigvis fri, konstaterer den 33-årige dansker med et skævt smil.

- Det er jo Tour de France, og hvis styrtene ikke er værre end det her, så går det nok. Det svier lidt på hoften og lidt på skulderen og på albuen, men der er ikke noget, der er brækket eller noget i den stil, siger han.

Heller ikke Valgren skulle være kommet noget alvorligt til.

Quick-Step-sprinteren Fernando Gaviria vandt sin anden etapesejr efter en ny, flot spurtafslutning.

/ritzau/