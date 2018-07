Fuglsangs mission: Vil gøre søndag modbydelig for alle

CYKLING: Der er lagt op til et brag af en afslutning på første Tour de France-uge, når feltet søndag rammer brostenene mellem Arras og Roubaix i Nordfrankrig.

Hos Astana har etapen høj prioritet, for holdet har en idé om, at Jakob Fuglsang på en god dag kan skabe afstand til nogle af rivalerne til en topplacering i klassementet.

- Forhåbentlig er det en etape, hvor vi kan komme en lille smule på forkant, og hvor vi kan være med til at sidde helt fremme, siger Jakob Fuglsang.

- Vi vil gerne være med til at gøre det til en modbydelig dag for alle. Men det bliver en svær dag, hvor der kun skal små uheld til, før det pludselig kan gå den anden vej. En enkelt uheld kan vende dagen på hovedet

Han får kompetent assistance på brostenene af landsmændene Magnus Cort og Michael Valgren. Også Omar Fraile og Dmitriy Gruzdev skulle kunne klare sig på det besværlige underlag.

- Det virker som om, at hele holdet er topmotiveret. Jesper (Hansen) og Tanel (Kangert) bryder sig måske ikke så meget om det. Men resten er klar til, at vi skal ud at jagte tid, siger Fuglsang.

Et af de store spørgsmål forud for etapen er, om brostenseksperterne får lov at køre efter sejren, eller om de skal hjælpe en kaptajn sikkert igennem dagen.

- Greg Van Avermaet kører godt på brosten, og det bliver spændende, hvad taktikken bliver. Kan Greg køre for at beholde den gule trøje, eller skal han være der for Richie Porte?

- Det samme gælder for Sep Vanmarcke og hans kaptajn, Rigoberto Urán. Får Peter Sagan lov, eller skal han sidde med Rafal Majka? Der kan være flere specialister, vi ikke får at se, siger Fuglsang.

Efter søndagens etape venter der rytterne en flyvetur til Alperne efterfulgt af en hviledag mandag.

