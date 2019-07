Fuglsangs rival tager Tour-sejr i champagnebyen

CYKELSPORT: Cykelstjernen Julian Alaphilippe (Quick-Step) leverede mandag en stor bedrift på 3. etape af Tour de France.

Den 27-årige franskmand gik til angreb op ad en stigning med 15 kilometer til mål i champagnebyen Épernay og kørte solokørsel hele vejen til stor hyldest på målstregen.

Samtidig kørte han sig i løbets gule førertrøje, da hollænderen Mike Teunissen (Jumbo-Wisma) ikke kunne følge med.

Alaphilippe har gennem det meste af foråret været Jakob Fuglsangs (Astana) helt store rival i flere af de største cykelløb, hvor de to ryttere har delt sejrene imellem sig.

Franskmanden henviste i både Strade Bianche og La Fleche Wallonne danskeren til andenpladsen. Derudover har Alaphilippe i år vundet Milano-Sanremo.

Mandag eftermiddag kunne ingen følge ham, da han lavede den velkendte acceleration, der har givet ham så stor succes.

Op ad en stigning med 15-16 kilometer til mål indhentede Alaphilippe belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal), der 200 kilometer tidligere var gået med i et femmandsudbrud.

De øvrige ryttere i udbruddet var Yoann Offredo (Wanty), Stéphane Rossetto (Cofidis), Paul Ourselin (Direct Énergie) og Anthony Delaplace (Arkea-Samsic).

Med 49 kilometer til målstregen kørte Wellens væk fra de øvrige udbrydere i jagten efter point til bjergkonkurrencen og en mulig etapesejr.

Togtet var med 15 kilometer til mål slut for Tim Wellens, der blev opslugt af feltet, efter at Julian Alaphilippe havde sat sit angreb ind og slået et hul.

Med etapesejren kørte Alaphilippe sig også i løbets førertrøje, hvor han har slået et hul på 20 sekunder til Wout Van Aert (Jumbo-Wisma).

Astana-kaptajnen Jakob Fuglsang, der styrtede på 1. etape, kom godt igennem den hårde dag.

Danskeren og sidste års vinder Geraint Thomas (Ineos) kom i mål sammen med hovedfeltet. De kørte over stregen 31 sekunder efter den franske etapevinder.

En gruppe på 11 ryttere - blandt andre klassementsrytteren Egan Bernal (Ineos) - fik slået et lille hul til feltet, hvilket betød, at Bernal vandt fem sekunder på Fuglsang.

I den samlede stilling er Fuglsang et minut og seks sekunder efter Julian Alaphilippe i den gule trøje.

