Fuld bilist kørte ind i vejskilt

THY: En 37-årig bilist fra Fjerritslev ramte et vejskilt i vejkanten og skred lidt ud, da han søndag morgen kl. 05.24 kørte på Oddesundvej i sydlig retning. Uheldet skete i krydset ved Næstrupvej. En alkometer test viste, at mandens promille var over 0,5. Promillen var på 2,01, oplyser lokalpolitiet i Thisted. Det præcise tal skal en blodprøve nu fastslå. Manden sigtes for både spirituskørsel og for at være skyld i ulykken. Derudover skal han formentlig erstatte vejskiltet.